«К2Тех» вывел на рынок комплексную Карту решений для строительства и модернизации объектов АПК

«К2Тех», ИТ-компания с экспертизой в ключевых отраслях экономики, представила Карту решений для проектирования и строительства объектов агропромышленного комплекса. Документ помогает на этапе проектирования или модернизации заложить цифровую основу будущего объекта и спрогнозировать совокупную стоимость владения технологиями. Карта выступает инструментом, который позволяет заказчикам заранее увидеть цифровой контур объекта и снизить риски при реализации проекта. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Содержание Карты структурировано по трем ключевым зонам: складские помещения, офисные пространства и производственные линии, что лаконично демонстрирует набор инженерных и цифровых компонентов, которые целесообразно закладывать на этапе проектирования. Логика подбора ИТ-решений опирается на многолетнюю практику инфраструктурных проектов «К2Тех» и типовые риски эксплуатации объектов АПК: доступность связи, устойчивость к среде, безопасность, управляемость инженерных систем и снижение потерь от простоев.

Для складских и логистических помещений акцент сделан на стабильной инфраструктуре связи и контроле процессов: системы контроля доступа (в том числе с учетом требований биобезопасности), видеонаблюдение и видеоаналитика, бесшовное Wi-Fi-покрытие, беспроводная IP-телефония, интеллектуальная сетевая инфраструктура, диспетчеризация, система управления складом (WMS), а также использование сканеров и терминалов сбора данных как базового слоя цифровой дисциплины склада. Такой набор решений повышает прозрачность процессов и сокращает потери времени и ресурсов при инцидентах.

Для офисных и административных зон при производстве карта фокусируется на современном стандарте «умного» рабочего пространства: контроль доступа (включая биометрию и бесконтактные сценарии), системы видеонаблюдения, IP-телефония, ВКС, аудио-видео решения, а также единые контуры управления инженерией здания и ресурсопотреблением.

Для производственных зон карта содержит специализированные решения: системы видеонаблюдения и мониторинга технологических процессов в исполнении, устойчивом к влаге, пыли и химическим испарениям; телекоммуникационное и сетевое оборудование в антикоррозийных корпусах; климатические системы для контроля параметров среды; а также индивидуальные инженерные разработки, например, интеллектуальные системы креплений для кабельной инфраструктуры, рассчитанные на сложные трассы и вибрации.

«Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» ориентирован на рост производства в АПК, и это требует инновационного подхода при строительстве и модернизации объектов АПК. Цифровая инфраструктура должна закладываться с самого начала, как базовый элемент архитектуры предприятия. Такой подход позволяет избежать технологического отставания и формирует расчетную окупаемость инвестиций. Практика «построить объект, а потом пытаться добавить в него интеллект и ИТ» сегодня приводит лишь к росту издержек и ограничивает возможности модернизации и инновации», – сказал директор по развитию бизнеса в АПК компании «К2Тех», Александр Эдер.