«К2Тех»: доля контрафактных деталей для зарубежного инфраструктурного оборудования может достигать почти 20%

Специалисты центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» оценили масштабы распространения контрафактных компонентов инфраструктурного оборудования ведущих иностранных вендоров. Чаще всего подделки обнаруживаются в запчастях для систем хранения данных (СХД) Dell EMC — они были выявлены в 22% случаев. Эксперты связывают это с их высокой распространенностью на российском рынке. На втором месте оказались компоненты Lenovo (21%), на третьем — Cisco Systems (19%). В пятерку антирейтинга также вошли Hitachi Vantara (16%) и Dell Technologies (13%). В среднем доля контрафакта в комплектующих зарубежных инфраструктурных вендоров по нашим оценкам может достигать 18,2%.

Исследование основано на результатах тестирования 2,5 тыс. компонентов, проведенных в собственных демолабораториях «К2Тех» в 2024-2025 гг. Основную часть выборки составили комплектующие для СХД, модули оперативной памяти, дисковые накопители, батареи и другие элементы. По оценкам экспертов, интерес к таким компонентам только растет, так как инфраструктура российских компаний до сих пор почти на 70% состоит из зарубежного оборудования, которое требует обслуживания и ремонта.

«После ухода западных вендоров в 2022 г. привычная структура поставок запчастей рухнула, а объем контрафакта на рынке резко вырос. Поэтому сегодня качественный сервис невозможен без постоянного расширения пула и тотальной проверки надежности поставщиков. Только за последние два года мы увеличили их число на 30%. При этом количество запчастей для инфраструктурного оборудования на нашем складе ЗИП ежегодно растет тоже на 30% — это позволяет нам снижать зависимость от срочных поставок», – сказал Сергей Стецюк, руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «К2Тех».

Эксперты делят контрафактные комплектующие на три уровня:

Первый уровень: визуальная имитация. Отличить подделку можно при детальном осмотре: нестандартный шрифт на наклейках, ошибки в наименованиях, нелогичная маркировка или несоответствие оригиналу материалов, из которых изготовлена запчасть.

Второй уровень: продукт стороннего производителя (Third-party manufacturer). Визуально копия неотличима от оригинала, но внутри используются компоненты без вендорских идентификаторов и микрокодов. Чаще всего так подделывают диски для СХД и оперативную память. Серверы могут определять такие диски как неоригинальные, но разрешать их работу. Основные сложности возникают при их объединении в RAID-массив: из-за разницы в техпараметрах он может работать нестабильно или вообще не заработать. В случае с оперативной памятью отсутствие вендорских идентификаторов в чипе SPD приводит к тому, что серверы HPE или Lenovo работают с ними с ограничениями, а СХД Dell EMC и Hitachi могут не запускаться вовсе.

Третий уровень: подделка с перепрошивкой. Это наиболее сложный вид контрафакта, когда подделывается не только внешний вид, но и прошивка устройства. Обычно так имитируют диски для СХД. Однако из-за специфических требований к прошивкам ведущих вендоров такие диски либо не работают с самого начала, либо выходят из строя спустя короткое время.

В связи с этим при обслуживании инфраструктуры ключевое значение приобретает осознанный выбор партнёров, которые обеспечивают строгий контроль качества и подлинности каждого компонента.