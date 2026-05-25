ИИИ МФТИ и «К2Тех» договорились о выводе наукоемких ИИ-решений на корпоративный рынок

Институт искусственного интеллекта МФТИ и «К2Тех» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединяют научную базу и R&D-компетенции института с экспертизой «К2Тех» в системной интеграции, чтобы выводить разработки института из пилотной фазы в промышленную эксплуатацию у крупных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Между академической разработкой и тиражируемым корпоративным продуктом разрыв, в котором обычно теряется большая часть наукоемких ИИ-решений: модель работает на бенчмарках, но не доходит до контура заказчика. Партнерство ИИИ МФТИ и «К2Тех» закрывает этот разрыв как единый цикл: технологическая экспертиза разработок института, адаптация под отраслевые задачи, интеграция в ИТ-ландшафт заказчика и масштабирование в промышленную эксплуатацию.

Сотрудничество направлено на развитие совместных решений в сферах искусственного интеллекта и робототехники. Стороны планируют совместный отбор разработок института под отраслевые запросы, доработку решений до уровня корпоративного внедрения и совместное участие в проектах для крупного российского бизнеса и государственных заказчиков.

«Сильная R&D-база сама по себе не создает промышленного продукта. Между прототипом и промышленной эксплуатацией всегда стоит работа по адаптации, интеграции и сопровождению. С «К2Тех» мы выстраиваем эту цепочку как единый процесс: институт отвечает за научное ядро и развитие технологии, партнер за то, чтобы решение работало в реальном контуре заказчика. Для нас это способ доводить разработки до отраслевого результата, а не останавливаться на стадии пилота», — сказала Анна Смирнова, коммерческий директор ИИИ МФТИ.

«Сегодня рынок нуждается не просто в экспериментах с искусственным интеллектом, а в зрелых решениях, которые можно быстро встроить в действующие процессы компании и масштабировать на уровне всей организации. У Института ИИ МФТИ есть сильная научная база и прикладные разработки, у «К2Тех» — опыт интеграции сложных технологических решений в крупном бизнесе. Такое партнерство позволяет сократить путь от пилота до промышленной эксплуатации и предложить заказчикам ИИ-инструменты с понятным прикладным эффектом», — сказала Татьяна Павлова, заместитель директора по развитию бизнеса в сфере информационных систем и интеграционных решений «К2Тех».

Соглашение заключено на неопределенный срок. Первые совместные проекты стороны планируют запустить до конца 2026 г.