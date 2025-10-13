Разделы

Цифровизация Электроника
|

Линейка модульного оборудования EKF Proxima пополнилась АВДТ 3P+N

Обновленная линейка модульного оборудования Proxima компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России, пополнилась автоматическим выключателем дифференциального тока на три полюса с нейтралью. Новый АВДТ 3P+N стал самым малогабаритным электромеханическим устройством в среднем ценовом сегменте.

Новинка сочетает в себе преимущества двух аппаратов. Она получила более надежный механизм кнопки «Тест», компактную плату управления и трансформатор тока.

Электромагнитная катушка отключения по дифференциальному току расположена в закрытом корпусе с металлическим штоком. Двойная рукоятка помогает легко определить причину срабатывания, а блокировка рычага обеспечивает безопасность при проведении ремонта на линии. Запатентованная брендом встроенная пломбировка клемм защищает устройство от несанкционированного доступа.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

Фиксация на DIN-рейке упрощена благодаря двум двухпозиционным зажимам. Смазка подвижных частей механизма убережет устройство от преждевременного износа, заедания и заклинивания контактирующих деталей.

Подключение шин PIN и FORK возможно как сверху, так и снизу, а также слева предусмотрено место для присоединения дополнительных аксессуаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности

Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025

Власти Нидерландов захватили китайского производителя микросхем Nexperia

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Китай заявил о готовом к коммерческому использованию 105-кубитном квантовом компьютере

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще