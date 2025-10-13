Линейка модульного оборудования EKF Proxima пополнилась АВДТ 3P+N

Обновленная линейка модульного оборудования Proxima компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России, пополнилась автоматическим выключателем дифференциального тока на три полюса с нейтралью. Новый АВДТ 3P+N стал самым малогабаритным электромеханическим устройством в среднем ценовом сегменте.

Новинка сочетает в себе преимущества двух аппаратов. Она получила более надежный механизм кнопки «Тест», компактную плату управления и трансформатор тока.

Электромагнитная катушка отключения по дифференциальному току расположена в закрытом корпусе с металлическим штоком. Двойная рукоятка помогает легко определить причину срабатывания, а блокировка рычага обеспечивает безопасность при проведении ремонта на линии. Запатентованная брендом встроенная пломбировка клемм защищает устройство от несанкционированного доступа.

Фиксация на DIN-рейке упрощена благодаря двум двухпозиционным зажимам. Смазка подвижных частей механизма убережет устройство от преждевременного износа, заедания и заклинивания контактирующих деталей.

Подключение шин PIN и FORK возможно как сверху, так и снизу, а также слева предусмотрено место для присоединения дополнительных аксессуаров.