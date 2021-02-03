Спецпроекты

«Транстелеком» предоставил China Telecom три канала связи по 100 Гбит/с между Азией и Европой

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Транстелеком» организовала в интересах China Telecom, одного из трех крупнейших китайских телекоммуникационных провайдеров, три канала передачи данных емкостью 100 Гбит/с каждый. Каналы свяжут Монголию с Лондоном и Амстердамом, а также Казахстан с Франкфуртом-на-Майне.

«Компания «Транстелеком» давно и прочно вошла в число признанных лидеров магистрального операторского рынка. Обладая обширным опытом и экспертизой в организации каналов для крупных зарубежных операторов, ТТК обеспечивает соблюдение даже самых жестких SLA и является надежным партнером в реализации крупных проектов континентального масштаба», - прокомментировал руководитель департамента по работе с операторами связи «Транстелекома» Сергей Яковлев.

Компания China Telecom предоставляет услуги проводной телефонии и мобильной связи для более чем 300 миллионов абонентов, а также широкополосного доступа к сети интернет для более 150 миллионов абонентов. ТТК и CT обладают уникальными широко распределенными сетевыми инфраструктурами в различных регионах евроазиатского континента. Сотрудничество между операторами служит взаимному дополнению имеющихся в распоряжении ТТК и CT магистральных ресурсов и созданию масштабной сети быстрого и безопасного обмена данными.

Другие материалы рубрики

Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн

Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2

Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен

Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов

Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией

Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как записать экран сессии на Windows 10

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров