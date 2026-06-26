Starlink запускает мобильную связь — как у T-Mobile и AT&T, но через спутники

Компания SpaceX планирует выйти на розничный рынок услуг мобильной связи со своим собственным брендированным сервисом. В этом случае её основными конкурентами на американском рынке станут Verizon, AT&T и T-Mobile — даже несмотря на то, что уже в июне 2026 г. абоненты T-Mobile в США могут с помощью смартфонов напрямую связываться со спутниками Starlink.

Занятие новой отрасли

SpaceX готовит запуск розничной мобильной связи Starlink в США, пишет Financial Times. Американская компания намерена создать собственную наземную сеть и продавать контракты напрямую абонентам — это может коренным образом изменить ситуацию на многомиллиардном рынке мобильных сетей страны.

По информации четырёх источников, знакомых с ситуацией, президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) во время недавнего роуд-шоу в рамках подготовки компании к первой публичной продаже акций неограниченному кругу инвесторов сообщила, что SpaceX рассматривает возможность запуска розничного продукта Starlink, а также изучает вариант строительства собственной наземной мобильной сети на территории Соединённых Штатов.

magnific/wirestock Маск бросит вызов «большой тройке»

Реализация такого шага потребует от Starlink создания нового розничного продукта — продажи мобильных тарифных планов для частных клиентов. Это приведёт к прямой конкуренции компании с тремя крупнейшими американскими операторами мобильной связи — Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile.

Выход SpaceX на рынок розничных мобильных контрактов станет одним из наиболее значимых шагов компании в направлении коммерческой экспансии с момента запуска сервиса Starlink. Напомним, что летом 2026 г. Starlink уже работает более чем в 150 странах мира, предоставляя высокоскоростной доступ в интернет через собственную спутниковую группировку.

Выход SpaceX на рынок прямых мобильных услуг для конечных потребителей позволит компании получить доступ к значительно более широкому рынку, чем только спутниковый широкополосный интернет. Это также потенциально снизит её зависимость от телекоммуникационных партнёров, которые на данный момент выступают посредниками между спутниковой группировкой Starlink и конечными пользователями.

Выход на биржу

12 июня 2026 г. акции SpaceX подскочили более чем на 20 % во время дебюта на бирже Nasdaq, что повысило рыночную капитализацию компании до более чем $2 трлн.

SpaceX — это частная компания, занимающаяся разработкой и производством космических технологий, включая спутники, корабли и ракеты многоразового использования. Она была основана в США бизнесменом Илоном Маском (Elon Musk) в 2002 г. Штаб-квартира располагается в Техасе — её перенесли в этот штат в 2024 г. из Калифорнии. Компания видит своей миссией превращение человека в многопланетный вид. Под этим понимается создание условий для доставки людей на Марс и в другие точки Солнечной системы.

Илон Маск заявил, что SpaceX может принести $1 трлн дохода к 2030 г.

Оказание услуг

По состоянию на 26 июня 2026 г. SpaceX предлагает в США ограниченный перечень услуг напрямую конечным потребителям. Компания в первую очередь ориентирована на предоставление доступа к своей спутниковой группировке телекоммуникационным операторам, в частности T-Mobile, с целью расширения их сетевого покрытия в сельской местности.

Хотя условия коммерческих соглашений Starlink с операторами не раскрываются, аналитики Bloomberg полагают, что компания получает долю от доходов тех клиентов, чьи мобильные тарифы включают доступ к спутниковой сети Starlink.

Ситуация в России

Как сообщал CNews, в России разработали глушилку для Starlink. Система защищает до 20 квадратных километров и влияет на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника.

По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», если рабочий способ глушения Starlink действительно был найден, то распространение таких систем может серьезно повлиять на результативность украинских ударов средней дальности уже в 2026 г., прямо зависящих от американского спутникового интернета.

В июне 2026 г. Госдума приняла поправки, запрещающие продажу оборудования для иностранных системам спутниковой связи на территории России. Одной из мер второго пакета антимошеннических поправок в законодательство «Антифрод 2.0» стало ужесточение правил оборота оборудования для подключения к иностранным системам спутниковой связи, писали «Известия».

Продажа нелегально ввезенного спутникового оборудования через сайты и онлайн-площадки станет невозможной, уточнил изданию источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы в профильных ведомствах. Интернет-ресурсы, предлагающие такое оборудование, документ обязывает включать в реестр запрещенных сайтов.