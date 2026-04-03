Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Космическая компания SpaceX предупредила Федеральную комиссию по связи США, что запуски спутников системы Amazon Leo создали риск столкновения с аппаратами интернет-системы Starlink. В свою защиту Amazon сообщила, что настоящая проблема заключается в переводе спутников Starlink на более низкую орбиту, пересекающуюся с зоной развертывания аппаратов Leo.

Конфликт интересов

SpaceX пытается убедить Федеральную комиссию по связи США в том, что Amazon вывела спутники на неправильную высоту, пишет Ars Technica. В Amazon все отрицают и заявляют, что конфликт возник из-за того, что SpaceX снизила высоту спутников.

В компании SpaceX пожаловались, что Amazon выводит свои спутники на орбиту на высоту, превышающую разрешенную примерно на 50-90 км, и делает это без надлежащей координации с другими участниками космической деятельности и без обмена необходимой информацией. По данным SpaceX, в ходе восьми запусков спутники проекта Leo были выведены на высоту более 450 км, хотя ранее Amazon информировала Федеральную комиссию по связи США о планируемой высоте приблизительно 400 км. Особое внимание в SpaceX обращают на запуск спутников Leo, состоявшийся 12 февраля 2026 г. В компании считают, что такие действия Amazon создают дополнительные риски для безопасности орбитальных операций и могут негативно сказаться на других участниках космического рынка.

Wikipedia 60 спутников Starlink, сложенных вместе перед запуском 24 мая 2019 г.

В начале апреля 2026 г. SpaceX сообщила о потере связи со спутником Starlink из-за аномалии на высоте 560 км. LeoLabs назвало этот инцидент событием с образованием обломков. В феврале SpaceX представила систему осведомленности о ситуации в космосе Stargaze.

Жалоба еще на рассмотрении

Согласно жалобе, направленной в Федеральную комиссию по связи США, высота развертывания спутников Amazon создает непреодолимый риск столкновения с десятками действующих космических аппаратов. В SpaceX подчеркивает, что спутники проекта Leo существенно повысили уровень рисков для всех орбитальных операций вблизи высоты 480 км. При этом сама компания SpaceX 3 апреля 2026 г. также снижает высоту вывода своих спутников Starlink до указанного уровня, что, по ее мнению, дополнительно усугубляет ситуацию с безопасностью на данной орбите. В SpaceX считают, что действия Amazon по выводу спутников на несогласованную и завышенную высоту без должной координации с другими операторами представляют серьёзную угрозу для устойчивого использования низкой околоземной орбиты.

К 3 апрелю 2026 г. Amazon запустила более 200 спутников Leo, а созвездие Starlink на орбите насчитывает более 10 тыс. действующих аппаратов.

По заявлению SpaceX, из-за отсутствия со стороны Amazon каких-либо мер по предотвращению потенциальных столкновений спутникам Starlink в течение нескольких часов после запуска 12 февраля 2026 г. пришлось выполнить 30 маневров уклонения для предотвращения аварийных ситуаций на орбите. В компании подчеркнули, что такие экстренные действия были вызваны исключительно несогласованным и завышенным развертыванием спутников Amazon на орбите, что создало непосредственную угрозу безопасности действующих космических аппаратов Starlink.

Конкуренция везде

Для трех из восьми запусков спутников Leo использовали ракеты Falcon 9 от SpaceX. Однако компания Илона Маска (Elon Musk) уделяет основное внимание доставке спутников на ракете Ariane 64, обвиняя французскую Arianespace в халатности. Amazon не запрашивала и не получила одобрение на это изменение, поэтому она должна убедиться, что ее планы запуска соответствуют выданному разрешению, прежде чем это нанесет непоправимый вред, добавил в SpaceX.

В 2026 г. многие китайские компании подали заявки на запуск интернет-спутников в космос на фоне ожесточенной конкуренции между Пекином и Вашингтоном в гонке за создание суперкластеров спутников, как писал CNews. Ведь успехи американской компании SpaceX по созданию масштабной сети интернет-спутников Starlink пугают и раздражают соперников как внутри США, так и на международной арене.

Монополия в космосе

Amazon полагает, что возникновение спора связано с решением SpaceX о снижении орбит более 4 тыс. спутников Starlink, в результате чего они оказались значительно ближе к высоте вывода спутников проекта Leo. О данном решении SpaceX объявила в январе 2026 г. Amazon предложила вариант технического решения, который позволил бы сохранить запланированный график запусков спутников Leo. Однако, по заявлению компании, руководство SpaceX отклонила данное предложение и не представила никаких альтернативных вариантов урегулирования ситуации.

В компании Amazon заявили Ars Technica, что уже внесли существенные оперативные изменения в ответ на высказанные SpaceX опасения. При этом в Amazon отметили, что перенастройка высоты вывода спутников на орбиту является сложным и длительным процессом. Поставщикам ракет-носителей обычно требуется минимум несколько месяцев, а в большинстве случаев — до одного года, чтобы провести полный анализ миссии и выполнить необходимые технические изменения. Таким образом, по мнению инженеров Amazon, компания оперативно отреагировала на возникшие вопросы, несмотря на объективные технические ограничения и значительные временные затраты на корректировку параметров запуска.