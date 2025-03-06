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SonicWall NetExtender
|06.03.2025
|VPN-клиентам Palo Alto Networks и SonicWall угрожают поддельные серверы 2
|29.01.2021
|Разработчика VPN и файерволлов «изощренно» взломали через его собственные разработки 3
SonicWall NetExtender и организации, системы, технологии, персоны:
|SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 117 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
|Зайцев Михаил 271 1
|Мельникова Анастасия 390 1
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