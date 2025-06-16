В Яндекс Go появились автобусы в цветах 72 городов России

В приложении «Яндекс Go» обновились иконки автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток — теперь они окрашены в те же цвета, что и транспорт в 72 городах страны. Например, в Москве автобусы в приложении голубые, а в Екатеринбурге — зеленые. Увидеть изменения можно в разделе «Транспорт», интерес к которому возрастает в два раза в часы пик. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Всего в сервисе используется 10 разных цветов, чтобы передать колорит местного транспорта. Например, для жителей Казани автобусы в «Яндекс Go» стали красными, в Барнауле и Рязани транспорт в приложении белый, а в Пскове и Тюмени — зеленый.

Единственные в своем роде цвета транспорта в России — бирюзовый и фиолетовый. Первый можно увидеть только в Санкт-Петербурге, а теперь и в «Яндекс G»o. Именно этот оттенок выбрали более 40% жителей города в 2019 г., вдохновившись цветами местного футбольного клуба «Зенит». А в Мурманске транспорт окрашен в фиолетовый — он напоминает северное сияние и подчеркивает уникальность заполярного города.

А самый частый цвет, которые теперь встречается в сервисе «Транспорт» — белый. «Яндекс Go» использовал его для более чем четверти городов в приложении. Именно такие автобусы ездят в Барнауле, Рязани и других.

Сервис «Транспорт» в «Яндекс Go» появился в мае 2024 г. С его помощью можно планировать поездки на разных видах транспорта, отслеживать в реальном времени движение нужного маршрута и выбирать наиболее удобный способ передвижения. Теперь ориентироваться в сервисе стало еще проще, ведь цвета транспорта совпадают с реальными. В будущем в «Яндекс Go» появится возможность оплаты проезда в общественном транспорте.