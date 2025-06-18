«Яндекс Go» автоматизирует работу коммунальных служб Подмосковья

«Яндекс» разработал сервис «Яндекс Вектор» для служб, которые используют мусоровозы, поливальные машины, снегоуборочную и другую технику для поддержания порядка в городе. Благодаря сервису можно составлять детальные маршруты уборки и следить за процессом онлайн — это помогает повысить точность выполнения работ, сократить холостой пробег и расход топлива. Уборка становится быстрее, а за одну смену рабочий успевает выполнить больший объем. Пилотным проектом стала уборка дворов в Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо внести информацию о технике и водителях в личный кабинет. Затем мастер смены выбирает исполнителя, закрепляет за ним машину и формирует задание. Здесь же можно добавлять или убирать технику и сотрудников из системы, менять маршруты. Сотрудник получает задачу в приложении вместе с маршрутом уборки и приступает к выполнению работы.

Алгоритмы выстраивают оптимальный маршрут с учетом дорожной ситуации и приоритетных зон. Это те же алгоритмы, которые работают в «Яндекс Такси» для миллионов водителей и пассажиров. Пока техника движется, приложение все время фиксирует ее местоположение и сравнивает с запланированным маршрутом — так система понимает, насколько точно пройден путь. По ходу выполнения задания водитель получает подсказки: например, если нужно снизить скорость или появляются отклонения от изначальной траектории.

Мастерам смены сервис предоставляет все отчеты о работе за необходимый период — количество выполненных заданий, местоположение каждой единицы техники, прогресс и точность прохождения маршрутов, время работы и простоев. Отчеты помогают вовремя выявлять отклонения от плана, а также сотрудников, которые эффективнее справляются с работой: кто точнее выполняет задания, чей результат больше всего соответствует изначальному плану. Эти факторы можно учитывать при составлении смен и распределении заданий.

В пилотном проекте с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области была задействована 31 единица снегоуборочной техники. Так, благодаря сервису эффективность работы увеличена на 20%, а холостой пробег техники и расход топлива снизились на 17%.

«Яндекс Вектор» подходит для использования и в других регионах страны — там, где важно повысить эффективность уборки и городских работ. Сервис разработан не только для коммунальных служб, но и для коммерческих компаний: например, тех, кто управляет автопарком для дорожных и строительных работ, перевозки сыпучих грузов, развоза сотрудников и других задач. Стоимость использования сервиса формируется из платы за подключение необходимого числа единиц техники и сотрудников.