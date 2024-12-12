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«Яндекс Go» выстроит виртуальную очередь при пиковом спросе

«Яндекс Go» изменит механику назначения заказов во время особенно высокого спроса, например после окончания концертов, фестивалей или спортивных матчей. Скоро в тарифе «Эконом» появится виртуальная очередь — желающие уехать смогут узнать, сколько человек уже ждут машину. Это поможет решить, как лучше поступить: встать в очередь и ждать «Эконом», выбрать другой тариф или уехать на общественном транспорте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

«Яндекс Go» добавит новую функцию по просьбам пассажиров. После окончания массовых мероприятий многие пользователи не понимают, каковы их шансы получить машину: такси заказывают все вокруг, а свободных автомобилей поблизости обычно не хватает. Теперь в период пикового спроса первыми смогут уехать те пассажиры, которые сделали заказы раньше.

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Яндекс Go
«Яндекс Go» выстроит виртуальную очередь при пиковом спросе

Встав в очередь, можно понаблюдать за тем, как меняется обстановка. Если очередь убывает медленно, в «Яндекс Go» найдутся альтернативные варианты: поискать машину в других тарифах или построить до дома маршрут на общественном транспорте.

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