«Яндекс Go» запускает «Хаб» для выбора и сравнения маршрутов на разных видах городского транспорта

В «Яндекс Go» заработал «Хаб» — новый раздел, который поможет планировать и совершать поездки по городу разными способами. Теперь пользователи смогут в одном окне строить и сравнивать маршруты на разных видах транспорта, не переключаясь между вкладками и приложениями. А затем выбирать самый удобный, выгодный и комфортный вариант. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

«Хаб» предлагает варианты маршрутов на всех видах общественного транспорта в городе, на такси, каршеринге и самокатах. Алгоритмы учитывают расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда. Можно отфильтровать самые быстрые и выгодные маршруты или те, где меньше идти пешком. Выбрав подходящий вариант, пользователи сразу могут заказать в «Хабе» такси, взять каршеринг или арендовать самокат — все в одном месте, без необходимости переходить в другие сервисы.

В дальнейшем «Хаб» начнет строить и мультимодальные маршруты, где будут сочетаться общественный транспорт и сервисы «Яндекс Go». Например, появятся составные маршруты на метро и такси или на метро и самокате, а также оплата таких поездок целиком прямо в приложении. Кроме того, до конца 2025 г. в «Яндекс Go» появится возможность купить абонемент на проезд, пополнить физические транспортные карты и выпустить виртуальные.

По данным «Яндекс Go» за I квартал 2025 г., 74% горожан за месяц используют как минимум два вида транспорта. Из них 54% выбирают три и более вида, а 34% — четыре и более видов транспорта. Лишь 22% населения используют только один вид транспорта.