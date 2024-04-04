«Яндекс.Такси» заплатило государству 1,7 миллиарда налога на сверхприбыль

«Яндекс.Такси» выплатило налог на сверхприбыль в размере 1,7 млрд руб. Благодаря досрочной выплате компания воспользовалась льготной ставкой налогообложения – 5%.

«Яндекс.Такси» и налог на сверхприбыль

«Яндекс.Такси» выплатило в федеральный бюджет налог на сверхприбыль в размере 1,7 млрд руб. Это следует из отчета ООО «Яндекс.Такси» за 2023 г., опубликованного на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Выплаченная сумма соответствует 50% от расчетный величины данного налога по базовой ставке 10%. В компании полагают, что имеют право на снижение ставки по налогу до 5% и не ожидают, что в 2024 г. возникнут дополнительную обязательства по данному налогу.

Выручка компании (по стандартам РСБУ) в 2023 г. составила 150 млрд руб. В качестве налога на прибыль было выплачено 10,1 млрд руб.

Что такое налог на сверхприбыль

Закон о налоге на свехприбыль (Windfall Tax) был подписан в 2023 г. Он предполагает единовременную уплату крупными компаниями налога на сверхприбыль, если в 2020-2021 гг. они получили среднюю сверхприбыль в размере 1 млрд руб.

Фото: Яндекс Go «Яндекс.Такси» заплатило налог на сверхприбыль в сумме 1,7 млрд рублей

Ставка налога на сверхприбыль составляет 10%. Сверхприбыль определяется как разница между среднеарифметической прибыли за 2021-2022 гг. и среднеарифметической прибыли за 2018-2019 гг. В случае досрочной выплаты до конца ноября 2023 г. размер налог составит 5%.

Кто еще выплатил налог на сверхприбыль из высокотехнологичных компаний

Ранее платежная система Qiwi сообщала, что намерена в конце 2023 г. досрочно выплатить налог на прибыль в размере 500 млн руб. Речь шла о льготной ставке 5%.

Рекрутинговый сервис HeadHunter сообщал, что размер налога на сверхприбыль для компании составит от 268 млн руб. до 538 млн руб. в зависимости от срока его выплаты.

«Мегафон» выплатил в размере 609 млн руб. с учетом скидки. Сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому» выплатил 322 млн руб. в качестве налога на сверхприбыль. Интернет-холдинг VK выплатил Windfall Tax в размере 104 млн руб., воспользовавшись пониженной скидкой.

Корпоративная история «Яндекс.Такси»

В 2017 г. «Яндекс» договорился с американской корпорацией Uber об объединении своих активов в сфере такси в России и на постсоветском пространстве. Совместное предприятие было зарегистрировано в Голландии и получило название MLU. Доля Yandex (бывший владелец российского «Яндекса») составила 59,3%, доля Uber – 36,6%.

Позднее совместное предприятие приобрело сервис доставки еды Foodfox, переименованный в «Яндекс.Еда». В 2020 г. из MLU была выделена отдельная компания, занимающая разработкой беспилотный автомобилей – Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). При этом каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» был присоединен к MLU.

В результате доля Yandex в MLU составила 61,7%, в Yandex SDG – 79%. Доля Uber в этих компаниях составила 33,5% и 19% соответственно. В 2021 г. Yandex выкупил у Uber 18,2% акций Yandex SDG и 4,5% в MLU.

Также из MLU были выделены сервисы «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Доставка», а Yandex выкупил у Uber косвенно принадлежащие ему 33,5% акций в этих структурах. Сумма сделки составила $1 млрд.

Весной 2023 г. Yandex выкупил долю Uber в MLU за $702,5 млн. В конце 2023 г. начался процесс выделения российских активов Yandex в отдельную структуру – МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс».

В том числе под контроль МКАО «Яндекс» перешло и «Яндекс.Такси». В начале 2024 г. МКАО «Яндекс» был продан консорциуму инвесторов за 475 млрд руб.