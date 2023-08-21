Qiwi и HeadHunter доплатят государству 1 миллиард рублей

Qiwi оценила размер своих досрочных выплат по налогу на сверхприбыль в 500 млн руб. HeadHunter оценивает соответствующие выплаты в 268-538 млн руб.

Qiwi, HeadHunter и налог на сверхприбыль

Платежная система Qiwi и рекрутинговый сервис HeadHunter оценили свои выплаты по налогу на сверхприбыль (в англоязычных отчетах компаний - windfall tax). Информация об этом содержится квартальных отчетах компаний.

Qiwi намерена выплатить налог на сверхприбыль досрочно - в IV квартале 2023 г. В этом случае компания получит 50% скидку и должна будет выплатить в бюджет 500 млн руб.

Фото: © toxawww / Фотобанк Фотодженика Qiwi оценивает свои досрочные выплаты по налогу на сверхприбыль в 500 миллионов, HeadHunter - в 268-538 миллионов рублей

HeadHunter оценил свои выплаты по windfall taxes в 268-538 млн руб. Размер выплат будет зависеть от даты платежа: если они будут совершены до 30 ноября 2023 г., то компания получит скидку 50%. Соответственно, общий размер выплат обеих компаний по windfall tax составит от 768 млн руб. до 1,04 млрд руб.

Что такое налог на сверхприбыль

Закон о налоге на сверхприбыль был подписан Президентом России Владимиром Путиным в августе 2023 г. Речь идет о единовременном взимания налога со сверхприбыли крупных компаний Под налог попадают компании, получившие в 2021-2022 гг. среднюю прибыль в размере 1 млрд руб.

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Ставка налог составит 10% с величины сверхприбыли. Сверхприбыль определяется как разница среднеарифметической прибыли за 2021-2022 гг. и среднеарифметической прибыли за 2018-2019 гг.

В случае досрочной выплаты до конца ноября 2023 г. размер налога составит 5%. Налог коснется и иностранных компаний, работающих в России через представительства.

Сверхприбыль и другие интернет-компании

Другие публичные интернет-компании не сообщали своих оценок относительно windfall taxex. В отчетах Yandex (владелец российского «Яндекса») и VK за III квартал 2023 г. такой информации нет. ЦИАН до 2022 г. была убыточной. Ozon по итогам 2022 г. является убыточной компанией.