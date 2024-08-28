Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты

Кикшеринг «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, вышел с предложением интегрировать свои самокаты в проездные для общественного транспорта в городах присутствия сервиса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Инициатива предполагает создание специального льготного тарифа для коротких поездок до 10 минут, оплатить которые можно будет с помощью единой транспортной карты, если таковая работает на территории города. Один из ярких примеров такого универсального проездного — московская «Тройка».

Это позволит сервису не только усилить реализацию бесшовных мультимодальных поездок, повысив комфорт своих пользователей и встраивая самокаты в городские транспортные сценарии, но и усилить безопасность поездок за счет дополнительного механизма идентификации. Уже сейчас «МТС Юрент» внедряет идентификацию пользователей с помощью сервиса МТС ID, благодаря которому, в частности, с начала сезона удалось заблокировать 6,114 тыс. аккаунтов в приложении оператора, принадлежащих несовершеннолетним.

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

телеком

По словам представителей компании, в следующем сезоне кикшеринг намерен ввести идентификацию пользователей приложения «МТС Юрент» через портал «Госуслуги», а также реализовать интеграцию с сервисом «Мос.ру». Это позволит дополнительно исключить поездки несовершеннолетних на самокатах и значительно снизить число несчастных случаев с их участием.

В перспективе сервис также намерен подключиться к региональному сегменту государственной Единой биометрической системы (ЕБС) Москвы, постановление о создании которой подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Это станет еще одним из удобных способов идентификации пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Замедление YouTube дало трещину. Провайдеры стали самостоятельно ускорять любимый россиянами сервис

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

ИИ Microsoft обвинил журналиста в преступлениях, о которых он писал статьи

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Утверждены правила для хостеров ГИС. Нужно предоставить вычислительные мощности для мероприятий ФСБ

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS