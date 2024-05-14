Спрос на арендные самокаты на майских праздниках в Санкт-Петербурге вырос в 2,3 раза

ПАО «МТС» и сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировали спрос на электросамокаты во время майских выходных у россиян. В Санкт-Петербурге востребованность арендных самокатов на праздниках выросла больше чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экосистемы, с 28 апреля по 5 мая 2023 г. включительно интерес у петербуржцев на электросамокаты вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. Кроме Санкт-Петербурга в топ городов, где чаще всего использовали кикшеринг, вошли Москва (рост в 2,7 раза), Краснодар, Самара, Адлер, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Ижевск и Казань – в этих регионах сразу в три раза увеличился спрос.

Эксперты отмечают, что в среднем по стране самокаты стали в 2,7 раза чаще арендовать, чем в 2023 г. Внутренний туризм — один из главных факторов роста количества поездок на майских праздниках.

Благодаря поездкам туристов растет спрос в большинстве городов-лидеров. Увеличилась на майских праздниках и средняя продолжительность поездок: люди арендовали самокаты на 35-45 минут, тогда как в обычные дни поездки длятся до 20-25 минут. При этом доля не транспортных (развлекательных поездок) составляет менее 25%, что означает популярность самокатов именно как дополнительного средства передвижения из одной точки в другую даже в праздничные дни.

В 2024 г. «МТС Юрент» составил маршруты для поездок по популярным местам в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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«МТС Юрент» – оператор шеринговых электросамокатов, управляет парком из более чем 100 тыс. электросамокатов в 120+ городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.