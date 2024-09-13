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В Санкт-Петербурге за год почти в 2,5 раза вырос спрос на поездки на самокатах

МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировали поездки россиян на самокатах в сезоне 2024 г. Санкт-Петербург стал вторым городом в стране, где наиболее востребован электротранспорт. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты экосистемы МТС сравнили общее количество минут, которые россияне потратили на поездки на электросамокатах с начала сезона. Санкт-Петербург занял второе место по стране по общей продолжительности катания, к тому же за год спрос на кикшеринг в регионе вырос в 2,4 раза. Кроме петербуржцев больше всего на самокатах ездят жители Москвы и Екатеринбурга.

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Топ-20 городов по времени поездок на самокатах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Ставрополь, Самара, Калининград, Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Геленджик, Саратов, Ижевск, Анапа, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Сочи.

Общее количество поездок на платформе «МТС Юрент» с января по август 2024 г. выросло на 50% год к году и составляет более 70 млн. Горожане все чаще используют самокаты не для развлечений, а в качестве альтернативы общественному транспорту или личному автомобилю. Речь идет о повседневных маршрутах, например, от дома до метро, офиса, торгового центра, спортзала или супермаркета. 85% от всех поездок происходит именно по такому транспортному сценарию, добавляют аналитики. Пик активности жителей приходится на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это связано с тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой.

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