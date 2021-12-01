Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2021 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Постановление Правительства России от 16 ноября 2021 г. №1958 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году субсидии из федерального бюджета Образовательному Фонду «Талант и успех», источником финансового обеспечения которой являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, для реализации функций редакции печатного средства массовой информации, предназначенного для официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории «Сириус» и иной официальной информации»

Образовательному Фонду «Талант и успех» в 2021 г. решено выделить субсидию на выполнение функций редакции печатного СМИ, предназначенного для опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории «Сириус» и иной официальной информации. Речь идет об издании «Сириус Федеральный».

Правительство России определило условия субсидирования и перечень финансируемых расходов.

Результатом предоставления субсидии является площадь полос печатного издания в объеме не менее 290 тыс. кв. см, выпущенных в 2021 г.

Постановление Правительства России от 12 ноября 2021 г. №1929 «О предоставлении уполномоченной организации по исследованию объема аудитории данных для проведения исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию»

Урегулирован порядок предоставления уполномоченной организации данных, необходимых для исследования объема аудитории информресурсов, используемых для распространения продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации. К таким ресурсам относятся сайты, страницы сайтов, информсистемы и программы для ЭВМ. Также речь идет об исследовании объема аудитории распространяемой ими информации (единицы контента).

Данные передаются владельцем информресурса по ТКС или посредством предназначенной для исследования объема аудитории программы, используемой уполномоченной организацией, размещаемой на стороне информресурса. Информация направляется ежедневно не менее 2 раз в сутки, если иное не предусмотрено соглашением между владельцем ресурса и уполномоченной организацией.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Постановление Правительства России от 1 ноября 2021 г. №1894 «Об утверждении Правил создания, формирования и ведения реестра информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию»

1 октября 2021 г. вступили в силу законодательные поправки, предусматривающие создание реестра информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию. Урегулированы вопросы формирования и ведения такого реестра.

В него включаются сведения о сайтах, страницах сайтов, информсистемах и программах для ЭВМ, используемых для распространения продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации в сети интернет.

Реестр ведет Роскомнадзор. Содержащиеся в нем сведения обновляются 2 раза в год (по итогам каждого полугодия). Актуальный перечень информресурсов размещается на сайте ведомства. Там же публикуются адреса электронной почты владельцев информресурсов, включенных в реестр.

Решение о включении в реестр, об исключении из него принимается Службой не позднее чем через 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного предложения специальной комиссии. Уведомление о включении, изменении или исключении сведений об инфорресурсе направляется его владельцу на электронную почту в течение 3 рабочих дня со дня принятия решения.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства России от 9 ноября 2021 г. №1922 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации»

С 2022 г. обновится федеральная программа «Информационное общество».

Паспорт программы и соответствующие приложения исключены. Взамен установлены стратегические приоритеты в сфере реализации программы.

Ожидается, что к 2030 г.: уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в т. ч. здравоохранения и образования, а также госуправления достигнет 100%; доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, составит 95%; доля домохозяйств с возможностью широкополосного доступа в интернет достигнет 97%.

Распоряжение Правительства России от 6 ноября 2021 г. №3144-р

Обозначены приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Минтруда. Названы проблемы и вызовы такой трансформации.

До 2024 г. планируется создать Единую цифровую платформу в социальной сфере и Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, а также модернизировать государственную службу занятости населения. К 2023 г. внедрят электронный кадровый документооборот.

Распоряжение Правительства России от 6 ноября 2021 г. №3142-р

Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ? Внедрения

Утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности. Цель - обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации российских исследований и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке.

В рамках стратегического направления будут реализованы 5 ключевых проектов по направлениям: инновации в организации производства; технологические инновации; продуктовые инновации; инновации в сфере кадров; инновации в госуправлении.

Так, проект «Умное производство» предполагает формирование эффективной инфраструктуры и системы поддержки российского ПО и программно-аппаратных комплексов. Реализация проекта «Цифровой инжиниринг» обеспечит в т. ч. сокращение срока вывода промышленной продукции на рынок; создание универсальных маркетплейсов с ресурсами для создания и реализации продукции; повышение доли предприятий, использующих технологии «цифровых двойников». Проект «Продукция будущего» будет способствовать переходу к модели гибкого конвейерного производства, внедрению технологии предиктивной аналитики и сервисной модели реализации промышленной продукции. Проект «Новая модель занятости» обеспечит создание биржи компетенций для увеличения удельного веса интеллектуального труда человека в производственном процессе.

Стратегическое направление утверждается до 2030 г. Его актуализация возможна ежегодно, но не более одного раза в год.

Распоряжение Правительства России от 3 ноября 2021 г. №3133-р

Более 38 млн руб. получит Центр стратегических разработок на информационно-аналитическое, экспертное и организационное сопровождение в сфере реализации политики ограничения выбросов парниковых газов. Средства выделяются из резервного фонда Правительства.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 22 ноября 2021 г. «Роскомнадзор опубликовал Перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России»

На сайте Роскомнадзора опубликован перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. Он насчитывает 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 17 ноября 2021 г. «Минцифры создало техническое решение для распечатки QR-кодов в МФЦ»

Сообщается, что бумажную версию сертификата о вакцинации либо о перенесенном COVID-19 можно получить в МФЦ.

Сертификат содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не включает в себя медицинские данные.

Для получения нужен удостоверяющий личность документ, который ранее предъявлялся при вакцинации и (или) оказании медпомощи. Если нужен экземпляр на английском языке, то также предъявляется загранпаспорт.

Информация Министерства экономического развития России от 9 ноября 2021 г. «В Корпорации МСП запущен сервис обратной связи по проблемам ведения бизнеса»

Направить обращения о возникших сложностях ведения бизнеса можно через «Сервис 360°» на сайте Корпорации МСП. Сообщить можно о проблемах в связи с COVID-ограничениями и проверками, о трудностях при проведении торгов. Можно поделиться мнением о работе инфраструктуры поддержки, Корпорации, институтов развития по вопросам получения мер господдержки предпринимательства.

Каждое обращение, поступающее на сервис, будет в обязательном порядке проверяться. Сейчас «Сервис 360°» включает восемь тематических разделов. Количество тем для обратной связи будет увеличиваться исходя из запроса предпринимателей и ситуации. До 15 рабочих дней сокращен срок рассмотрения обращений.

Письмо Министерства науки и высшего образования России от 8 ноября 2021 г. №1179-02

С 1 ноября 2021 г. стартовал сбор предложений по кандидатам в члены экспертных советов ВАК при Минобрнауки.

Ученые, на которых не будут направлены соответствующие представления, в новые составы экспертных советов включены быть не могут.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 8 ноября 2021 г. «Обновлен перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных»

Роскомнадзор обновил перечень стран, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физлиц при автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных.

С учетом внесенных изменений количество стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, увеличилось до 29.