На мировом рынке ПК новый лидер

Продажи растут, но темпы замедляются

Глобальные поставки традиционных персональных компьютеров (ПК) достигли 83,6 млн штук единиц по итогам II квартала 2021 г., что на 13,2% превышает показатель аналогичного периода 2020 г. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, подготовленного специалистами международной аналитической компании IDC.

Рост спроса на компьютерную технику продолжился во II квартале 2021 г. несмотря на глобальную нехватку компонентов и проблемы с логистикой, отмечают аналитики IDC. Причем дефицит компонентов сильнее отразился на сегменте ноутбуков, поэтому темпы роста сегмента десктопов в течение II четверти 2021 г. были более высокими.

Как отмечают аналитики IDC, несмотря на достаточно существенное увеличение поставок ПК год к году во II квартале 2021 г., темпы роста данного рынка все же снижаются. Так, в период с январь по март 2021 г., по данным IDC, он испытал взрывной рост на уровне 55,9% относительно I четверти 2020 г. Похожие цифры приводила и компания Canalys – согласно проведенному ею исследованию PC Market Pulse, объем глобальных продаж персональных компьютеров в обозначенном периоде подскочил на 55%. В IV квартале 2020 г. данный показатель был гораздо скромнее, хотя и на достаточно высоком уровне: прирост поставок составил 25,8% к IV кварталу 2019 г.

Спрос на ПК во II квартале 2021 г. оставался на достаточно высоком уровне, хотя потребители и начали пересматривать приоритеты в расходах

«С возобновлением работы предприятий коммерческий сектор выглядит многообещающим в том, что касается спроса на ПК, – считает Неха Махаджан (Neha Mahajan), старший аналитик группы IDC Devices and Displays. – Однако есть и первые признаки замедления потребительского спроса, поскольку люди меняют приоритеты в расходах после почти года агрессивной скупки ПК».

Напомним, что к традиционным ПК в IDC относят настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции. Продажи планшетов и x86-серверов при подсчете аналитиками компании не учитываются.

Лидеры рынка ПК

По итогам II квартала 2021 г. в глобальные лидеры рынка персональных компьютеров вырвалась компания Lenovo, опередив HP, которая правила бал годом ранее. С апреля по июнь 2021 г. Lenovo отгрузила более 20 млн единиц компьютерной техники, что на 14,9% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. Таким образом, китайская компания довела свою долю на мировом рынке ПК до 23,9%, (23,6% годом ранее).

HP продемонстрировала самый скромный рост поставок среди всех участников рейтинга IDC: компания нарастила продажи лишь на 2,7% год к году – до 18,594 млн штук, что привело к падению ее рыночной доли с 24,5% до 22,2%.

Крупнейшие мировые поставщики традиционных ПК по итогам II квартала 2021 г. (поставки в млн штук)

Компания Поставки во II квартале 2021 г. Доля рынка во II квартале 2021 г. Поставки во II квартале 2020 г. Доля рынка во II квартале 2020 г. Рост во II квартале 2021 г. относительно II квартала 2020 г. 1. Lenovo 20,005 23,9% 17,407 23,6% 14,9% 2. HP Inc. 18,594 22,2% 18,104 24,5% 2,7% 3. Dell Technologies 13,976 16,7% 12,010 16,3% 16,4% 4-5. Apple 6,156 7,4% 5,630 7,6% 9,4% 4-5. Acer Group 6,088 7,3% 5,177 7% 17,6% Прочие 18,795 22,5% 15,551 21% 20,9% Всего 83,614 100,00% 73,879 100,00% 13,2%

Источник: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker

Третью позицию за собой сохранила американская Dell Technologies, поставившая 13,976 млн штук ПК и увеличившая свою долю на рынке на 0,4 процентных пункта – с 16,3% до 16,7%. Рост глобальных продаж Dell во II квартале 2021 г. к показателю предыдущего года составил 16,4%.

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Практически вровень по объему поставок к финишу II квартала подошли американская Apple и тайваньская Acer. IDC в своем рейтинге расположила обе компании на четвертой строчке, поскольку разница в доле рынка, занимаемой ими, составила всего 0,1% – 7,4% и 7,3% соответственно.

Apple, как и HP, продемонстрировала динамику продаж несколько ниже среднего по рынку – «яблочные» смогли поставить 6,156 млн компьютерных устройств, то есть на 9,4% больше, нежели годом ранее. Acer же, наоборот, тянула рынок вверх, увеличив продажи ПК на 17,6% – до 6,088 млн штук.

Остальные участники, не попавшие в топ-5 по версии IDC, отгрузили 18,795 млн единиц компьютеров, то есть сопоставимое с объемом поставок одной лишь HP в проанализированном квартале. Это на 20,9% больше по сравнению со II четвертью 2020 г.

Поставки пятерки крупнейших глобальных поставщиков ПК в течение последнего года по версии IDC

По словам Джитеша Убрани (Jitesh Ubrani), менеджера по исследованиям IDC Mobile and Consumer Device Trackers, бурный рост рынка ПК в предшествующие II кварталу периоды привел к выходу на него новых вендоров, а также подтолкнул уже существующих поставщиков-аутсайдеров вкладывать больше средств.

«И хотя топ-5 продолжил увеличивать объемы продаж, более мелкие поставщики способствовали росту рынка, предлагая уникальные функции или нишевые устройства», – отметил специалист.