Мировые продажи ПК переживают самое крутое падение за 7 лет

Обрушение мирового рынка ПК

Аналитические компании IDC и Gartner опубликовали результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров (ПК) по итогам I квартала 2020 г.

По данным Gartner, за первые три месяца 2020 г. в общей сложности было поставлено 51,6 млн единиц компьютерной техники, что на 12,3% меньше по сравнению с результатами I квартала 2019 г. Глобальный рынок ПК, демонстрировавший устойчивый рост в течение трех кварталов подряд, показал самый значительный спад с 2013 г., отмечают аналитики.

Согласно исследованию IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, мировой рынок ПК, в I квартале 2020 г. сократился в годовом исчислении на 9,8%. Всего за три месяца было отгружено 53,2 млн компьютеров.

Эксперты обеих компаний сходятся во мнении, что столь резкое падение рынка ПК связано со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на то, что производственные мощности в январе 2020 г. были практически на уровне прошлых лет, значительную роль сыграло февральское закрытие заводов в Китае. Медленное возобновление производства в совокупности с логистическими и кадровыми проблемами привели к сокращению поставок, отмечают в IDC. В то же время спрос на технику устремился вверх, поскольку переведенным на удаленную работу сотрудникам потребовались новые компьютеры, а скучающим домоседам – игровые ПК.

Напомним, что по итогам 2019 г. на мировом компьютерном рынке впервые с 2011 г. был зафиксирован рост, который в IDC оценили на уровне 4,8%.

Лидеры рынка

По итогам I квартала 2020 г. лидерские позиции на глобальном рынке ПК за собой сохранила китайская Lenovo, занявшая 24,1%/24,4% рынка в штуках (данные IDC и Gartner соответственно). В I квартале 2019 г. результат компании был на 1,4/2,3 процентных пункта выше.

Аналитика Gartner: показатели отгрузки крупнейших поставщиков ПК по итогам I квартала 2020 г. (в тыс. штук)

Второе место заняла HP, чья доля год к году, по данным IDC, снизилась с 23% до 22%. Согласно отчету Gartner, доля HP на рынке ПК осталась прежней – на уровне 21,5%.

На третьей позиции расположилась Dell. Эта компания смогла нарастить свою долю с 17,6%/16,9% до 19,7%.

Первую пятерку в рейтингах обеих компаний замыкают Acer Group и Apple. Однако IDC располагает Acer на одну позицию выше Apple. Доля первой за год осталась неизменной и составила 6,3%/5,6% в то время, как доля «яблочных», согласно сведениям IDC, сократилась с 6,6% до 5,8%. По версии Gartner, Apple увеличила свою долю с 6,4% до 6,9%.

Данные IDC: показатели отгрузки крупнейших поставщиков ПК по итогам I квартала 2020 г. (в тыс. штук)

Как отмечают специалисты IDC, Apple пережила наиболее значительное среди всех участников топ-5 падение продаж ПК. Поставки американской компании, по оценке аналитиков, снизились на 20,7% в штуках (-6,2%, согласно отчету Gartner).

Данные по регионам

По данным Gartner, Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал наимощнейший спад рынка ПК за всю историю наблюдения за ним, он составил 27,1%. IDC конкретных цифр не приводит, однако отмечает, что показатели спада являются двузначными.

Поставки ПК в Китае в I квартале 2020 г., согласно Gartner, упали более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок настольных ПК испытал наибольшее потрясение, обрушившись на 40%. Падение рынка портативных компьютеров оказалось не таким значительным, составив 20%.

Доля пяти крупнейших поставщиков на мировом рынке ПК поквартально с начала 2019 г. (данные IDC)

Поставки ПК в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) сократились на 7% в годовом исчислении до 16,8 млн штук и, согласно прогнозу Gartner, эта тенденция продолжится в 2020 г. В конце I квартала 2020 г. аналитики зафиксировали резкое сокращение закупок ПК как в потребительском, так и в бизнес-сегментах.

Рынок ПК в США, по данным Gartner, продемонстрировал незначительный рост на уровне 0,8% год к году, однако в сравнении с IV кварталом 2019 г. поставки снизились на 30,2%. IDC, в свою очередь, заявляет о падении американского рынка на 4% по итогам I квартала 2020 г., называя объем поставок, осуществленных в этот период, самым низким за последнее десятилетие.

Согласно отчету IDC, ранее ожидалось, что в I квартале 2020 г. поставки на рынок Японии существенно вырастут из-за продолжающейся миграции на Windows 10 и необходимости сопутствующей модернизации «железа». Однако проблемы с цепочками поставок, возникшие из-за пандемии коронавируса, привели к падению рынка ПК в Японии.

Рынок Латинской Америки, по оценке экспертов IDC, продемонстрировал несколько более значительное снижение, чем ожидалось ранее. Более всего пострадал рынок ноутбуков, как в потребительском, так и в коммерческом сегментах, из-за отложенных поставок оборудования в адрес образовательных и государственных учреждений.

Gartner данные по Латинской Америке и Японии не приводит.