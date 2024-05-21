«М.Видео» выбрал персональные компьютеры «Инферит» для решения задач импортозамещения

«М.Видео», российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, выбрала персональные компьютеры российского производителя «Инферит» для обновления корпоративного парка техники и в целях реализации программы импортозамещения. В феврале 2024 г. «Инферит» поставил «М.Видео» персональные компьютеры собственного производства с мониторами и полным комплектом периферии, готовые к немедленному развертыванию и использованию. ПК уже используются специалистами компании. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

«М.Видео» работает на российском рынке с 1993 г. Ежегодно сети требуется обновление парка компьютерного оборудования – как для действующих объектов, так и для вновь открытых.

В рамках программы импортозамещения и для поддержки задачи экспансии сеть «М.Видео» выбрала продукцию российского вендора. «Инферит» поставил персональные компьютеры отечественного производства в комплекте с мониторами и периферийным оборудованием, что позволяет специалистам сразу приступать к работе.

Конфигурации ПК были подобраны в соответствии с задачами заказчика. Важным фактором для заказчика было точное соблюдение требований, сроков поставки и гарантия исполнения обязательств, а также стоимость. На ПК предоставлена гарантия в 12 месяцев.

«ИТ-вендор «Инферит» продолжает развивать свою продукцию и услуги. Мы рады сотрудничеству с одним из лидеров российского рынка, розничной сетью «М.Видео», и гордимся тем, что наша компания способствует развитию отечественных технологий и обеспечивает своих клиентов современными и надежными ИТ-решениями», – отметил Владислав Ганюшин, директор по продажам «Инферит Техника».

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«Инферит» — российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; программа для сбора данных об ИТ-инфраструктуре «Инферит ИТМен»; FinOps-платформа для управления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных IaaS и SaaS сервисов и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.

«Инферит Техника» — подразделение вендора «Инферит» по производству компьютерного и серверного оборудования. Мощность завода в особой экономической зоне «Исток» в наукограде Фрязино составляет 300 тыс. единиц компьютерной и серверной техники в год, а также до 60 тыс. компонентов — материнских плат, плат оперативной памяти. В линейке производителя представлены компьютеры, серверы, моноблоки, ноутбуки и периферийное оборудование. Моноблоки и системные блоки включены в Реестр отечественного оборудования Минпромторга России. «Инферит Техника» создает конфигурации техники по индивидуальным запросам клиентов, разрабатывает, производит и предоставляет комплексные ИТ-решения. В процессе производства инженеры устанавливают необходимое программное обеспечение и дополнительные аппаратные компоненты, чтобы предоставить клиентам готовое к использованию решение «под ключ» и минимизировать риски поддержки нестандартных конфигураций. «Инферит Техника» организует доставку и разгрузку на территории заказчика.