«Синимекс» и «Сервпойнт» стали технологическими партнерами

«Синимекс» и разработчик систем принятия решений «Сервпойнт» договорились о технологическом сотрудничестве в банковской и страховой сферах.

Сотрудничество компании «Синимекс» с партнером предполагает реализацию совместных проектов по внедрению собственной разработки «Сервпойнт» – системы принятия решений Supremum. Компаниям из финансового сектора система помогает качественно управлять кредитными рисками, снижать нагрузку на сотрудников отделений и андеррайтеров, сокращать время на принятие решений для новых клиентов, уменьшать отток клиентской базы. В страховых компаниях решение автоматизирует процессы расчета страховых премий и агентских комиссий, андеррайтинга, позволяет подбирать продукт под каждого клиента.

При этом бизнес-пользователь в Supremum может самостоятельно управлять всей логикой принятия решения, моментально вносить изменения и быть независимым как от вендора, так и от внутренних ИТ-служб.

Supremum построена на современных технологиях с использованием Open Source-фреймворков, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«У компании «Синимекс» внушительный опыт по автоматизации процессов управления кредитными рисками и интеграции систем по работе с задолженностью. Мы реализовали множество проектов для банков и страховых компаний, которые помогли оптимизировать критически важные бизнес-процессы и доказали свою эффективность. Спрос на решения этого класса в финансовом и страховом секторах продолжает расти. В этом направлении совместно с партнером «Сервпойнт» мы планируем развиваться в сторону востребованных российских продуктов с поддержкой Open Source технологий, а также расширять наше присутствие на рынке ЕАЭС», – сказал Максим Матреничев, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

«Сотрудничество с компанией «Синимекс», ИТ-интегратором, обладающим многолетней экспертизой в банковской и страховой сферах, позволит нам эффективно осуществлять внедрение собственной СПР, расширить свои возможности на рынке и увеличить объем работ. Мы уверены, что обмен опытом с технологическим партнером и синергия компетенций принесут пользу нашим клиентам», – сказал Игорь Прокопенко, коммерческий директор «Сервпойнт».

Специалисты «Сервпойнт» более десяти лет развивают и обслуживают продукты в области автоматизации процессов для финансовой отрасли. С 2019 г. компания развивает собственные системы принятия решений и сбора задолженности для клиентов в России и СНГ.