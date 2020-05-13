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«Синимекс» реализовал проекты по цифровизации бизнеса в ГК «Парк»

Интеграция Внедрения Ритейл Розница

«Синимекс» реализовал ряд проектов по развитию системы управления сетью магазинов «Парк групп». В частности, специалисты автоматизировали процесс тендерных торгов розничной сети продуктов питания и оптимизировали систему учета и контроля рабочего времени в торгово-розничной сети. Также разработчиками компании были выполнены работы по автоматизации интернет-магазина розничной сети продуктов питания и разработана система предоставления рассрочки в розничной сети мобильных телефонов и гаджетов.

В проекте по автоматизации тендерных торгов специалисты компании «Синимекс» выполнили интеграцию учетных систем на платформе «1С» с сайтом CMS Bitrix, что позволило заказчику полностью исключить мошеннические схемы и сговор с поставщиками.

«Основная цель всех проектов – максимальная автоматизация процессов, направленная на повышение прибыли заказчика. Поэтому в рамках работы над проектами нами была проведена масштабная бизнес и системная аналитика, что позволило повысить эффективность разрабатываемых решений», – сказал Андрей Гурьев, директор по автоматизации систем управления предприятием компании «Синимекс».

«Благодаря оперативной работе команды "Синимекс" в кратчайшие сроки был запущен интернет-магазин розничной сети продуктов питания. Проект помог нам сохранить часть прибыли в период пандемии Covid-19, и в первую неделю работы количество заказов в интернет-магазине достигло отметки 100 заказов в день», – сказал генеральный директор группы компаний «Парк» Иван Шевцов.

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