АО «ГЛОНАСС» и ООО «Икс-про» будут совершенствовать российскую аппаратуру для мониторинга

АО «ГЛОНАСС» и компания ООО «Икс-про» разрабатывают, тестируют и планируют расширить реализацию инициатив и проектов в сфере информационных и навигационно-связных технологий. Перспективные совместные решения и создаваемая аппаратура спутниковой навигации позволят развивать отечественные сервисы мониторинга гражданской беспилотной авиации и грузовых контейнеров, а также персонального трекинга для туристов. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и управляющий ООО «Икс-про» Андрей Калинин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Фундаментом нашего партнерства стала работа над созданием автономных компактных устройств для мониторинга беспилотной авиации, которые прошли успешную апробацию в рамках «Архипелага». У нас есть готовые трекеры для контроля сохранности грузов на различных видах транспорта и для повышения безопасности туристов. Мы прорабатываем ряд уникальных решений в области подвижной радиотелефонной связи и планируем проведение пилотных проектов по тестированию технологий гибридной сети связи с использованием инфраструктуры госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Компетенции ООО «Икс-про» и собственная отечественная производственная линия различного типа аппаратуры спутниковой навигации позволят масштабировать сервисы АО «ГЛОНАСС», оперативно запускать тестирование уникальных решений в области технологического и навигационного суверенитета России», — сказал Алексей Райкевич.

По словам Андрея Калинина совместные испытания показали достойные результаты. «В наших совместных планах проекты по разработке и внедрению технологии по передаче информации от наземных автономных устройств через группировку низкоорбитальных спутников, также внедрение технологий «Integrated SIM» с системами защиты и контроля информации. Это откроет новые горизонты для беспилотной авиации, грузовой логистики и других важных сфер жизни России. Мы уверены, что объединение наших усилий и компетенций позволит создать передовые решения, способствующие развитию отечественных сервисов и технологий», — сказал Андрей Калинин