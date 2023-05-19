Половина россиян верит, что нейросети избавят людей от рутины

Половина россиян уверена, что искусственный интеллект (ИИ) облегчит людям жизнь и возьмет на себя решение рутинных задач. При этом столько же жителей страны ни разу не пользовались инструментами на основе нейросетей, такими как ChatGPT и Midjourney, следует из опроса читателей портала Hi-Tech Mail.ru (проект VK). Об этом CNews сообщили представители VK.

Результаты опроса показали, что с понятием «нейросеть» знакомо большинство россиян – три четверти – и многие считают, что ИИ можно доверить рутинную и более сложную работу. Половина читателей проекта Hi-Tech Mail.ru верят, что нейросети способны заменить человека, но только в решении рутинных задач, а еще четверть убеждены, что ИИ заменит людей повсеместно. 23% скептически относятся к этой технологии и полагают, что такого не произойдет ни в одной сфере.

Вместе с тем, многие респонденты не знакомы с инструментами на основе нейросетей. Половина опрошенных (48%) не тестировали ChatGPT и Midjourney и даже не хотят их попробовать. Треть россиян, наоборот, готовы их протестировать, но пока этого не сделали.

Самым популярным у опрошенных оказался ChatGPT – им пользовались 11% аудитории Hi-Tech Mail.ru. Генератор изображений Midjourney менее востребован – его тестировали 2% респондентов. Оба инструмента попробовали 6% опрошенных. Остальные пользовались другими чат-ботами и сервисами для генерации изображений.

Мнения россиян относительно развития и применения нейросетей расходятся. Половина относится к технологии нейтрально и считает ее логичной вехой прогресса. 27% полагают, что за развитием ИИ будущее. Каждый пятый россиянин (21%) против нейросетей и предлагает сфокусироваться на других сферах.

По мнению респондентов, больше всего нейросети могут пригодиться в промышленности и производстве (28%), медицине (27%), сервисном обслуживании (19%), образовании и науке (12%). В меньшей степени читатели Hi-Tech Mail.ru верят в потенциал нейросетей при создании произведений искусства (3%).

«Популярность нейросетей сейчас чем-то напоминает «Золотую лихорадку». Такое ощущение, что все бросились искать «подсказки» и способы их создания, чтобы извлечь из моделей все более и более волшебные применения. Очевиден огромный потенциал технологий, которые действительно могут стать помощниками в повседневном рутинном труде. Пока понятно одно: современные нейронные модели — инструменты с очень широкими возможностями, которые можно применять для решения очень разных задач», — сказал Андрей Калинин, вице-президент VK по технологиям искусственного интеллекта.

Опрос проходил на сайте Hi-Tech Mail.ru с 12 по 17 мая 2023 г. В исследовании приняли участие 7500 читателей проекта.