АО «ГЛОНАСС» разработало встроенное устройство для мониторинга и управления авиабеспилотниками с использованием интегрированной SIM-карты

Компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно с технологическим партнером, ООО «Икс-про», разработали плату для глубокой интеграции в систему управления беспилотного воздушного судна. Устройство будет встраиваться в беспилотник на производстве, оно заменит функции внешнего трекера для мониторинга полетов и позволит передавать команды для управления дроном при управлении вне прямой видимости оператора. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Уникальным решением такой платы стала интегрированная SIM-карта - X-SIM. Она позволяет отказаться от использования стандартных физических SIM-карт в телематических устройствах. Суть технологии в том, что SIM-профиль загружается сразу в память устройства. Благодаря тому, что данные на интегрированную SIM-карту загружаются в зашифрованном виде, она надежно защищена от перезаписи и возможной компрометации.

Тестирование устройств с интегрированными SIM-картами в экстремальных условиях, при низких температурах, продемонстрировало, что такие устройства работают надежнее, чем с классическими SIM-картами. Это особенно востребовано для использование устройств в зимнее время года и для северных регионов нашей страны.

X-SIM в отличие от eSIM не является отдельным чипом с технологией дистанционной загрузки профиля оператора. X-SIM загружается в основной процессор устройства для управления телематическим устройством.

Для X-SIM используется виртуальная сеть связи АО «ГЛОНАСС», обеспечивающая радиопокрытие четырех федеральных мобильных операторов.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич: «Совместный проект с «Икс-про» стал продолжением линейки наших решений на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», обеспечивающих технологический суверенитет России. X-SIM производится на российском заводе и открывает новые возможности для развития отечественных телематических устройств. Первым направлением интеграции мы выбрали гражданскую беспилотную авиацию на основе запросов отрасли. Производители и эксплуатанты хотят получить встроенное устройство для мониторинга полетов и загоризонтного управления дроном, которому не нужна внешняя подзарядка, которое будет работоспособно при различных погодных условиях. До конца года мы будем тестировать такие платы с российскими производителями беспилотных авиационных систем. Ключевая задача проекта, в качество нового элемента гибридной сети связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» - обеспечить мониторинг полетов и управление авиабеспилотниками в зоне покрытия сотовой связи. При этом использование доверенной платформы «ЭРА-ГЛОНАСС» делает полеты дронов прозрачными и позволяет подтверждать маршруты для всех федеральных и региональных ведомств. Она не требует доработок и дополнительного бюджетного финансирования.

Централизованный мониторинг с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» создает предпосылки для смягчения, поэтапного снятия запретов на полеты гражданской беспилотной авиации, действующих в более чем 70 регионах страны. Это ускорит развитие отрасли, повысит эффективность мер государственной поддержки и темпы внедрения авиабеспилотников в экономику России. Ранее мы на практике продемонстрировали возможности использования «ЭРА-ГЛОНАСС» для сохранения возможности работы малой авиации по обработке сельхозземель в режиме закрытого неба. Наша платформа обеспечивает мониторинг более 300 тысяч единиц общественного транспорта, логистических компаний, перевозок опасных грузов по всей территории страны. Решение будет доступно для всех регионов России за счет включения в создаваемую Федеральную навигационно-информационную систему. Проект станет новым типовым облачным модулем на единой цифровой платформе ГОСТЕХ и будет бесплатным для субъектов России».

Управляющий ООО «Икс-про» Андрей Калинин: «Мы запустили серийное производство телематических устройств на базе цифровой технологии X-SIM, в частности, автономных трекеров для транспорта. Совместный проект с АО «ГЛОНАСС» позволяет создать уникальное решение для беспилотной авиации, применение которого будет масштабироваться на мультимодальную грузовую логистику, на различные виды транспорта. X-SIM заложит основу для будущего цифровых решений в области мобильной связи и телематики».