МТС прокачала связь для новосибирских молодоженов

МТС улучшила мобильную связь в районе метро «Красный проспект». Благодаря этому сетью могут одномоментно пользоваться большое число абонентов, при этом подключение остается стабильным и на высокой скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в центре Новосибирска. Улучшение качества связи заметно вдоль Красного проспекта в районе одноименной станции место, а также в таких локациях, как бизнес-центр «Новоград», Дом Офицеров и Дворец бракосочетания.

«Станция метро «Красный проспект — точка притяжения новосибирцев. Помимо того, что это центр города, на этой станции пересекаются зеленая и красная ветки метро, и тысячи жителей города бывают здесь ежедневно. В таких локациях важна высокая емкость связи — то есть способность сети обслуживать большое количество пользователей. Благодаря новому оборудованию абоненты здесь с еще большим комфортом смогут пользоваться мобильным интернетом. Особенно актуально это может быть для молодоженов и их близких, которым мгновенно хочется поделиться фото и видео в социальных сетях и мессенджерах, не выходя из ЗАГСа», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.