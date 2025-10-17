Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала интернет для студентов НГТУ

МТС улучшила мобильную связь в районе метро «Студенческая». Работы провели на улицах Блюхера и Геодезическая. Благодаря этому сетью могут одномоментно пользоваться большое число абонентов, при этом подключение остается стабильным и на высокой скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование рядом с деловым центром «Геос» и торговым центром «Амстердам». Здесь располагаются кофейни, точки с едой, медицинские кабинеты, фитнес-клуб, студии красоты, а также различные магазины. Это популярные локации для жителей ближайших домов и 10 тыс. студентов Новосибирского государственного технического университета.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Кроме того, улучшения качества связи могут заметить жители улицы Блюхера и общежитий НГТУ. Модернизация позволит абонентам даже при пиковых нагрузках комфортно и без «зависаний» пользоваться мобильным интернетом как внутри зданий, так и на улице.

«Осенью, когда студенты выходят с каникул, нагрузка на сеть в этих локациях, несомненно, растет и становится еще выше в более холодное время года, когда студенты чаще предпочитают проводить время на территории университета и общежитий. При этом мы понимаем, что качественная ИТ-инфраструктура важна не только для студентов, но и для местного бизнеса — их систем видеонаблюдения и безопасности, кассовых аппаратов, планшетов, которые многие магазины используют для различных задач, например, управления инвентарем или обработки платежей», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной

Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще