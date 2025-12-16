Разделы

МТС прокачала мобильный интернет вдоль железной дороги в сторону Барнаула

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты построили новое телеком-оборудование вдоль железной дороги Новосибирск-Барнаул, обеспечив бесшовное покрытие для пассажиров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили новое оборудование в девяти локациях Новосибирской области по пути следования поездов из Новосибирска в столицу Алтайского края. Благодаря этому пассажиры на протяжении всего пути могут пользоваться скоростным мобильным интернетом: смотреть фильмы или короткие видео, слушать музыку, аудиокниги и подкасты, читать новостные ленты и общаться с близкими.

«Модернизация сети вдоль ключевой транспортной артерии Новосибирск-Барнаул — это важный шаг в реализации нашей стратегии по обеспечению качественной цифровой связью не только городов, но и транспортных коридоров. Мы понимаем, что для пассажиров и сотрудников железной дороги стабильный высокоскоростной интернет — необходимое условие для работы, учебы и коммуникации в пути. Алтай — одна из точек притяжения новосибирцев. Ранее МТС обеспечила премиальное покрытие LTE вдоль всего Чуйского тракта — автодороги, которая начинается в Новосибирске и идет до самой границы с Монголией», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

