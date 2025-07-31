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Новосибирск вошел в десятку городов по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС

МТС сообщает, что Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству умных устройств в бизнесе. Регион вошел в топ-10 по стране и занял восьмое место. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, — ЖКХ и энергетика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средний ежегодный прирост устройств М2М в сети региона составляет порядка 10%. Наибольшие темпы прироста демонстрируют частные охранные предприятия. Эта отрасль использует умные сигнализации: сим-карты обеспечивают беспроводное соединение между гаджетами. Это позволяет сигнализациям отправлять уведомления о нарушении безопасности на удаленные устройства, такие как смартфоны или центры мониторинга. В топ отраслей, где цифровые устройства применяются давно и наиболее масштабно, входят ЖКХ и энергетика. В большинстве своем это приборы для сбора и учета данных конечных пользователей.

«Новосибирский бизнес все чаще передает часть рутинных процессов умным технологиям, чтобы освободить время сотрудников для решения более глобальных и сложных задач. Например, в сфере ЖКХ умные устройства делают максимально прозрачным процесс начисления коммунальных платежей и обеспечивают онлайн-контроль работоспособности устройств, а это в свою очередь оптимизирует процессы и сокращает издержки на снятие показаний. Кроме того, интеллектуальный учет избавляет жильцов многоквартирных домов от необходимости передавать показания счетчиков и помогает снизить расходы на общедомовые нужды», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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