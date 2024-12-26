Праздничное настроение в новогоднюю ночь россиянам портят громкие фейерверки и скучные ТВ-шоу

Каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты, каждого одиннадцатого — однообразные голубые огоньки. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждого пятого россиянина (22%) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. 9% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 8% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 3% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 2% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. 1 из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще 1% страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.

Впрочем, три из 10 респондентов (31%) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником.

Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард (26% против 19% соответственно). Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ (12% против 5%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 389. Время проведения: 19—25 декабря 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов