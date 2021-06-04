Asus представляет новый мини-ПК PN41

Компания Asus анонсировала ультракомпактный компьютер PN41, предназначенный для широкого спектра применений – от коммерческих предприятий и цифровых вывесок до домашнего офиса. Благодаря аппаратной комплектации, включающей новейший мобильный процессор Intel Pentium Silver или Celeron, встроенное графическое ядро Intel UHD и модули памяти DDR4 с частотой до 2933 МГц, мини-ПК PN41 эффективно справляется с многозадачной работой, а благодаря ультракомпактному корпусу он с успехом может использоваться для работы там, где невозможно разместить обычный полноразмерный настольный компьютер.

Мини-ПК PN41 оснащается мобильными процессорами Intel 11-го поколения Pentium Silver или Celeron. По сравнению с обычными мобильными процессорами того же класса, новейшие процессоры Intel обеспечивают общий прирост производительности до 32%, что гарантирует быструю и плавную работу при выполнении ежедневных задач.

Asus PN41

Еще одним преимуществом мини-ПК PN41 является высокая графическая производительность. Встроенное графическое ядро Intel UHD показало впечатляющий результат 120% в бенчмарке 3D Mark Fire Strike, на 90% выше по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Благодаря функция USB Power Delivery мини-ПК PN41 может получать электропитание по USB кабелю от поддерживающего эту технологию монитора или другого устройства. Преимущество такого подключения в том, что в таком случае для мини-ПК PN41 не потребуется отдельный адаптер питания. Эта функция позволяет организовать аккуратное рабочее место без лишних проводов.

В комплекте с мини-ПК PN41 поставляется блок питания мощностью 65 Вт.

Мини-ПК PN41 оснащен встроенным сетевым контроллером с поддержкой скорости передачи данных до 2,5 Гбит/с, т.е. в 2,5 раза выше, чем гигабитный контроллер Ethernet. Встроенный порт LAN на базе этого контроллера позволяет достигать высочайшей скорости проводного соединения для максимально эффективной и быстрой работы.

Спецификации Asus PN41

Набор портов ввода/вывода в мини-ПК Asus PN41 включает разъем USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой интерфейса DisplayPort 1.4 и конфигурируемый порт для поддержки устаревших устройств, подключения дополнительного дисплея или добавления еще одного сетевого интерфейса. Конфигурируемый порт в качестве опции предлагает разъемы VGA, DisplayPort, COM или LAN для подключения различных типов мониторов и периферийных устройств – от сканеров штрих-кода до принтеров чеков. Широкий набор интерфейсов означает возможность одновременного подключения до трех дисплеев. Благодаря универсальному набору портов ввода/вывода мини-ПК PN41 идеально подходит для широкого спектра коммерческих применений, включая цифровые вывески, точки розничной продажи и «умные» торговые автоматы.

В качестве опции мини-ПК PN41 может поставляться в корпусе без вентиляторов. Эта конфигурация оснащается процессором с энергопотреблением до 6 Вт и станет идеальным решением для применения на производствах, где наибольшее значение имеют надежность, долговечность и отсутствие шума. Для охлаждения твердотельного накопителя используется специальный радиатор, помогающий поддерживать среднюю рабочую температуру накопителя на уровне всего порядка 50°C.