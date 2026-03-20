«М.Видео» начала продажи ноутбуков Asus ProArt PX13 и ProArt P16

«М.Видео» сообщает о начале продаж ноутбуков Asus ProArt PX13 и AsusProArt P16. Новые модели ориентированы на профессиональную работу с графикой, видео, 3D-контентом и задачами, связанными с искусственным интеллектом. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет 294 999 руб. и 289 999 руб. соответственно. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

AsusProArt PX13 — компактный ноутбук с 13,3-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 3K, поддержкой сенсорного ввода и работы со стилусом. Устройство построено на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395, оснащено 64 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ. В комплект поставки входят рюкзак и стилус.

AsusProArt P16 — производительное решение для сложных профессиональных задач. Ноутбук оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K, процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем на 2 ТБ, а также дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти.

Обе модели поставляются с операционной системой Windows 11 Pro и уже доступны для покупки в магазинах и онлайн-каналах «М.Видео» и «Эльдорадо».

