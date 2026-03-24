Тайвань поднимает цены на любимые россиянами марки ПК на 30%

ПК вновь подорожают

Тайваньская Asus призвала рынок персональных компьютеров (ПК) готовиться к очередному витку роста цен. В среднем ноутбуки и десктопы подорожают на 25-30% во II квартале 2026 г., причем соответствующий тренд сохранится и в III квартале, пишет TrendForce.

По информации The Economic Daily News, помимо Asus, повысить цены готовы Acer, Gigabyte и MSI – на 10% и более. Ноутбук, который сейчас можно приобрести за $1 тыс. (около 82 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 марта 2026 г.), после очередного раунда повышения цен будет стоить около $1,3 тыс. (106 тыс. руб.), отмечает издание.

В конце 2025 г. CNews писал о грядущем повышении цен на ПК, запланированном практически всеми крупными производителями в мире, в том числе китайская Lenovo, а также американские HP и Dell.

Виноваты дорогая память и проблемы с поставкой CPU

Рост стоимости персональных компьютеров в сборе обусловлен увеличением расходов вендоров ПК на закупку ключевых комплектующих. На рынке наблюдаются проблемы с поставками процессоров (CPU), оперативная память DRAM и твердотельные накопители SSD продолжают дорожать – в основном, потому что производители этих комплектующих сегодня в первую очередь ориентируются на рынок серверных систем, необходимых для работы систем искусственного интеллекта.

В Asus утверждают, что в 2025 г. приобретение DRAM-модулей емкостью 32 ГБ обходилось в 3 тыс. новых тайваньских долларов ($94), то во II квартале 2026 г. это значение может вырасти до 20 тыс. новых тайваньских долларов ($625).

На фоне снижения общего объема поставок процессоров для потребительского рынка Intel и AMD теперь основной упор делают на модели CPU среднего и флагманского уровня производительности. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему увеличению затрат вендоров ПК.

По подсчетам аналитиков TrendForce, в I квартале 2026 г. 58% от совокупной стоимости типового ПК приходится на связку «процессор + память», тогда как в I квартале 2025 г. этот показатель (BOM) составлял не более 45%.

Увеличение издержек вендоры и ритейл в дальнейшем могут переложить на плечи конечного потребителя, если пожелают сохранить прибыльность бизнеса на прежнем уровне. В таком случае рост розничных цен следует ожидать ближе к уровню 40%.

Как с этим борются вендоры

Аналитики констатируют, что ожидаемое повышение цен вынуждает участников тайваньского рынка действовать без промедления: и потребители, и дистрибьюторы заранее закупаются ПК, тем самым способствуя увеличению спроса в краткосрочной перспективе. Таким образом, в Asus прогнозируют 10-процентный рост отгрузок ПК по итогам 2026 г.

Однако вендор предупреждает, что дальнейшее повышение цен в III квартале 2026 г. способно омрачить перспективы компании во второй половине года и подпортить годовой отчет о продажах.

Как отмечает Commercial Times, удорожание комплектующих сильнее всего затронет ПК начального уровня и бюджетного сегмента. MSI, к примеру, смягчает последствия данной проблемы за счет сокращения будущего модельного ряда устройств на треть.

В то же время в Asus подчеркивают, что сегмент моделей ПК начального уровня все еще огромен и игнорировать его неблагоразумно. Вендор этого делать и не собирается. Вместо этого он уделит особое внимание планированию будущих продуктовых линеек, чтобы и не потерять рынок, и не навредить прибыльности бизнеса.

В России зафиксирован обвал продаж ПК

Как ранее сообщил CNews, российский рынок ПК по итогам 2025 г. сократился к 2024 г. на 25-30%. Падение было зафиксировано и в натуральном, и в денежном выражении. Одна из основных причин падения продаж – это рост цен, вызванный, помимо прочего, быстрым удорожанием ключевых компонентов ПК.