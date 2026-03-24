Разделы

Техника
|

Тайвань поднимает цены на любимые россиянами марки ПК на 30%

Розничная цена десктопов и ноутбуков, произведенных на Тайване, может вырасти вплоть до 40% во II квартале 2026 г., при этом количество моделей бюджетного сегмента уменьшится. Прибегнуть к корректировке цен вендоров ПК вынуждает удорожание основных компонентов, в первую очередь ОЗУ, SSD, а также проблемы с поставками процессоров.

ПК вновь подорожают

Тайваньская Asus призвала рынок персональных компьютеров (ПК) готовиться к очередному витку роста цен. В среднем ноутбуки и десктопы подорожают на 25-30% во II квартале 2026 г., причем соответствующий тренд сохранится и в III квартале, пишет TrendForce.

По информации The Economic Daily News, помимо Asus, повысить цены готовы Acer, Gigabyte и MSI – на 10% и более. Ноутбук, который сейчас можно приобрести за $1 тыс. (около 82 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 марта 2026 г.), после очередного раунда повышения цен будет стоить около $1,3 тыс. (106 тыс. руб.), отмечает издание.

В конце 2025 г. CNews писал о грядущем повышении цен на ПК, запланированном практически всеми крупными производителями в мире, в том числе китайская Lenovo, а также американские HP и Dell.

Виноваты дорогая память и проблемы с поставкой CPU

Рост стоимости персональных компьютеров в сборе обусловлен увеличением расходов вендоров ПК на закупку ключевых комплектующих. На рынке наблюдаются проблемы с поставками процессоров (CPU), оперативная память DRAM и твердотельные накопители SSD продолжают дорожать – в основном, потому что производители этих комплектующих сегодня в первую очередь ориентируются на рынок серверных систем, необходимых для работы систем искусственного интеллекта.

Andre Tan / Unsplash
В Asus утверждают, что в 2025 г. приобретение DRAM-модулей емкостью 32 ГБ обходилось в 3 тыс. новых тайваньских долларов ($94), то во II квартале 2026 г. это значение может вырасти до 20 тыс. новых тайваньских долларов ($625).

На фоне снижения общего объема поставок процессоров для потребительского рынка Intel и AMD теперь основной упор делают на модели CPU среднего и флагманского уровня производительности. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему увеличению затрат вендоров ПК.

По подсчетам аналитиков TrendForce, в I квартале 2026 г. 58% от совокупной стоимости типового ПК приходится на связку «процессор + память», тогда как в I квартале 2025 г. этот показатель (BOM) составлял не более 45%.

Увеличение издержек вендоры и ритейл в дальнейшем могут переложить на плечи конечного потребителя, если пожелают сохранить прибыльность бизнеса на прежнем уровне. В таком случае рост розничных цен следует ожидать ближе к уровню 40%.

Как с этим борются вендоры

Аналитики констатируют, что ожидаемое повышение цен вынуждает участников тайваньского рынка действовать без промедления: и потребители, и дистрибьюторы заранее закупаются ПК, тем самым способствуя увеличению спроса в краткосрочной перспективе. Таким образом, в Asus прогнозируют 10-процентный рост отгрузок ПК по итогам 2026 г.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Однако вендор предупреждает, что дальнейшее повышение цен в III квартале 2026 г. способно омрачить перспективы компании во второй половине года и подпортить годовой отчет о продажах.

Как отмечает Commercial Times, удорожание комплектующих сильнее всего затронет ПК начального уровня и бюджетного сегмента. MSI, к примеру, смягчает последствия данной проблемы за счет сокращения будущего модельного ряда устройств на треть.

В то же время в Asus подчеркивают, что сегмент моделей ПК начального уровня все еще огромен и игнорировать его неблагоразумно. Вендор этого делать и не собирается. Вместо этого он уделит особое внимание планированию будущих продуктовых линеек, чтобы и не потерять рынок, и не навредить прибыльности бизнеса.

В России зафиксирован обвал продаж ПК

Как ранее сообщил CNews, российский рынок ПК по итогам 2025 г. сократился к 2024 г. на 25-30%. Падение было зафиксировано и в натуральном, и в денежном выражении. Одна из основных причин падения продаж – это рост цен, вызванный, помимо прочего, быстрым удорожанием ключевых компонентов ПК.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

