По таким ценам покупайте сами. В России мощно обвалились продажи компьютеров

Российский рынок ПК просел на 30% за год. Продажи обвалились и в деньгах, и в натуральном выражении. Россияне решили для себя, что не готовы покупать ПК по нынешним ценам, которые устремились ввысь на фоне удорожания основных компонентов, особенно ОЗУ, видеокарт и SSD.

Зачем покупать, если можно не покупать

Россияне стали существенно реже покупать новые компьютеры. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов компании «Интеллектуальная аналитика», по итогам 2025 г. продажи ПК в рознице обрушились на 25-30%. Падение зафиксировано и в натуральном, и в денежном выражениях.

За отчетный период в России было продано 981 тыс. устройств против 1,37 млн годом ранее. Покупатели потратили на них в сумме 48 млрд руб., а не 64 млрд руб., как год назад.

При этом россияне перестали концентрироваться на логотипе, выведенном на системном блоке, при выборе нового компьютера. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», по итогам 2025 г. в количественном выражении крупнейшую долю продаж заняли небрендированные компьютеры (unbranded).

Andre Tan / Unsplash Россияне не хотят переплачивать за компьютеры

При этом жители страны стали активнее покупать ПК российских вендоров, в особенности iRU и Ardor Gaming, подчеркивают в «М.Видео», из иностранных больше всего предпочитают тайваньскую MSI. CNews писал, что она регулярно в ходит в топ-3 по продажам в России как по выручке, так и по числу проданных устройств.

Такая структура рынка одинакова и в деньгах, и в штуках, отметили в «М.Видео».

Главное – чтобы дешевле

Тратить много денег на компьютеры россияне, по всей видимости, не готовы. Согласно статистике «М.Видео», за отчетный период около 95% продаж в количественном выражении пришлось на неигровые компьютеры.

Это машины, которые россияне приобретают в первую очередь для работы, учебы и выполнения базовых домашних задач. Разумеется, играть на них тоже можно, но только в старые и не очень требовательные к «железу» видеоигры.

«Сегодня настольные компьютеры в первую очередь покупают для практических задач – работы, учебы и базового домашнего использования. Поэтому основная часть спроса приходится на доступные конфигурации, которые обеспечивают необходимую производительность для повседневных сценариев», – сказал CNews руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» «М.Видео» Сергей Зарайский.

При этом игровые ПК хоть и занимают всего 5% рынка в натуральном выражении, приносят ритейлерам ощутимую долю выручки, поскольку всегда стоят дороже. «В более дорогих сегментах сохраняется устойчивый интерес к производительным системам и игровым конфигурациям, что поддерживает денежную структуру рынка», – добавил Сергей Зарайский.

Объемы продаж игровых решений в штуках и деньгах в «М.Видео» не раскрыли.

Что же случилось

Одна из основных причин падения продаж – это рост цен, притом как на стационарные ПК, так и на ноутбуки. Он вызван не столько и инфляцией, НДС и высокой ключевой ставкой, сколько очень быстрым удорожанием ключевых компонентов любого компьютера.

Речь о накопителях и оперативной памяти, без которых ни один ПК даже не загрузится. Также в цене выросли и дискретные видеокарты – все это в больших количествах поглощает индустрия искусственного интеллекта, оставляя потребительскому сегменту лишь минимальные остатки производства. CNews писал, что компаниям, выпускающим эти компоненты, выгоднее работать с ИИ-сферой, что наглядно видно на примере корейских Samsung и SK Hynix.

Связь роста цен на комплектующие и на готовые ПК подтвердил «Ведомостям» директор ИT-компании EvApps Альфред Столяров. По его словам, «железо» в больших количествах нужно не только для ИИ, но и для майнинга криптовалюты.

CNews писал, что из-за всего происходящего уже около трети себестоимости современного ПК приходится на одну только оперативную память. На протяжении десятилетий она, наоборот, была одним из самых доступных компонентов большинства системных блоков – основные расходы приходились на видеокарту, процессор и SSD-накопитель.

Это еще не все

Помимо высоких цен и отсутствия денег у россиян существуют и другие, менее очевидные причины падения продаж ПК на территории России. К примеру, Столяров отмечает, что общая статистика по рынку не включает в себя компьютеры из Европы и США, привезенные «в серую», то есть полулегально. Помимо этого, он полагает, что многие ушли за компьютерами не в магазины, а на вторичный рынок.

Отдельно Столяров упомянул, что россияне стали чаще покупать неттопы и ноутбуки в Китае. С его слов, этим сейчас занимаются отечественные компании, закупая такие устройства для своих работников.

Найти ПК с прямыми поставками из КНР проще всего на популярных в России маркетплейсах. При этом многие устройства заранее ввезены в Россию и хранятся на местных складах. Нельзя исключать, что именно популярность таких решений привела к тому, что на онлайновых торговых площадках с продажами компьютеров все более чем хорошо.

Так, руководитель направления компьютерной техники в Wildberries Дмитрий Нечаев сообщил «Ведомостям», что в 2025 г. оборот готовых настольных ПК на Wildberries показал феноменальный рост – он увеличился на 89%. Средний чек при этом вырос на 7% и превысил 30 тыс. руб. Абсолютные показатели Нечаев не предоставил.