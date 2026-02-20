Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами

Acer и Asus закрыли свои немецкие сайты с драйверами и другими файлами, которые могут понадобиться пользователям. Это их реакция на запрет продавать свою технику в Германии, ставший следствием проигранного патентного спора с европейской Nokia. Удар довольно жесткий, потому что без драйверов компьютеры и ноутбуки не будут нормально функционировать. Даже против россиян Acer и Asus ничего такого не делали, хотя обе компании ушли из страны четыре года назад.

Око за око

Тайваньские компании Acer и Asus прекратили поддержку своих ПК и ноутбуков на территории Германии, пишет Tom’s Hardware. Сайты с драйверами отключены, скачать их невозможно – нет доступа даже к прошивкам BIOS.

Acer и Asus – в числе крупнейших производителей компьютерной техники. В IV квартале 2025 г. Acer входила в топ-10 по версии исследовательской компании IDC а Asus была в пятерке лидеров и постепенно наращивала свою долю – она продала 5,4 млн компьютеров и заняла 7,1% мирового рынка против 4,9 млн и 7% в IV квартале 2024 г.

Причина столь нестандартного для таких крупных компаний поведения – запрет на продажи их техники на территории Германии, вступивший в силу в феврале 2026 г. Как сообщал CNews, он стал следствием проигрыша Acer и Asus в патентном споре против компании Nokia.

Разногласия между сторонами возникли вокруг современного видеокодека HEVC, также известного как H.265. Nokia владеет несколькими патентами, необходимыми для этого стандарта, и утверждает, что Acer и Asus не получили надлежащие лицензии для их использования в своей технике.

Фото: rawpixel.com / FreePik Доступ к драйверам Asus и Acer для немцев закрыт

Tom’s Hardware подчеркивает, что Германия является крупнейшим рынком потребительской компьютерной техники в Европе. Население страны – почти 87 млн человек.

«Российский метод» не работает

Чтобы добраться до сайтов с драйверами, жители и гости Германии могли бы взять пример с россиян и воспользоваться любым из доступных в Европе технических средств получения доступа к нужным ресурсам. Однако все не так просто, как может показаться – этот способ почти не работает.

Любой немецкий пользователь, пытающийся обойти проблему, зайдя на американскую версию сайтов, также будет перенаправлен на страницу с сообщением о недоступности драйверов и прочих материалов. Попытки виртуально переехать в другую страну, например, в США, приведут к провалу.

Российский сайт с драйверами Acer пока работает

Но лазейки все еще остались. Как пишет Tom’s Hardware, пользователи, теоретически, пока могут использовать иностранные технические средства и посещать зарубежные сайты Asus и Acer, чтобы скачать нужный софт.

Заявления и действительность

В публичном заявлении компания Asus сообщила, что «все службы послепродажного обслуживания в Германии остаются в полном объеме работоспособными, и существующие клиенты будут продолжать получать бесперебойную поддержку в полном соответствии с текущим постановлением суда». В компании отметили также, что «оценивают ситуацию и предпринимают дальнейшие юридические действия для достижения справедливого решения в кратчайшие сроки».

Российский сайт с драйверами Asus пока работает

Однако тот факт, что веб-сайты Asus полностью недоступны в Германии, противоречит этому утверждению, отмечает Tom’s Hardware.

Россиянам это знакомо

Российские пользователи ранее испытывали на себе подобное отношение производителей техники, Как сообщал CNews, американская компания HP, рьяно поддерживающая антироссийские санкции, отключила свой российский сайт с драйверами в марте 2024 г.

Asus и Acer до такого пока не дошли, хотя обе компании тоже поддержали санкции и остановили свою деятельность на рынке России весной 2022 г.

Редакция CNews убедилась – к моменту выхода материала российские сайты Acer и Asus продолжали функционировать. Доступ к драйверам, прошивкам BIOS и документации даже для редких и давно снятых с продажи устройств предоставлялся в полном объеме.