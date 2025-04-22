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«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ брендов ноутбуков в России в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала продажи ноутбуков в I квартале 2025 г. В январе-марте 2025 г. в России было продано около 882 тыс. ноутбуков. Покупатели активно обновляли технику для работы, учебы и повседневных задач, делая выбор в пользу современных моделей с улучшенными характеристиками, энергоэффективностью и сбалансированной ценой. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Общий объем рынка в денежном выражении превысил 53,5 млрд руб. Средняя цена ноутбука составила около 60 тыс. рублей, что на 2 тыс. руб. ниже, чем за аналогичный период 2024 г. Снижение средней стоимости связано с обновлением ассортимента, изменением условий поставок и широкой промоактивностью, обеспечившей дополнительную доступность устройств для покупателей.

Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев: «Мы видим, что спрос на ноутбуки остается устойчивым, но структура потребления меняется: покупатели стали осознаннее подходить к выбору — обращают внимание на соотношение цены и характеристик, готовы подождать выгодного предложения. Это влияет и на динамику продаж, и на поведение брендов. Лидеры рынка фокусируются на широком ассортименте в среднем сегменте, а доля премиальных моделей стабильно поддерживается за счет лояльной аудитории. Отдельно стоит отметить рост позиций китайских производителей, которые активно развивают линейки в сегменте до 70 тыс. руб. и успешно конкурируют с более традиционными игроками».

Наибольший оборот в денежном выражении обеспечивают ноутбуки Asus. Apple находится на втором месте. Также в топ входят бренды Huawei, MSI и Lenovo.

Рейтинг брендов по количеству реализованных устройств во многом перекликается с денежным распределением, но имеет и свои особенности. Наибольшее количество проданных ноутбуков также пришлось на Asus. Huawei демонстрирует рост в штучных продажах. Lenovo сохраняет устойчивый спрос в массовом сегменте. Apple входит в пятерку лидеров по количеству устройств.

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