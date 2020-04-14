Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Группа ЧТПЗ провела реинжиниринг HR-процессов

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

В группе ЧТПЗ реализован проект по реинжинирингу бизнес-процессов кадрового администрирования и расчета заработной платы, результатом которого стало внедрение единой информационной системы по управлению персоналом и оплате труда на пяти площадках трубно-магистрального дивизиона, что повысило эффективность процессов и сократило количество форм отчетности.

Партнером в реализации проекта для 15 000 тысяч сотрудников компании выступила одна из ведущих российских консалтинговых компаний Molga Consulting. В результате описания целевых процессов, аудита и преобразования отчетных форм, шаблонов и справочников в группе ЧТПЗ была разработана и внедрена единая система по управлению персоналом и оплате труда, которая обеспечивает эффективное управление кадровыми ресурсами за счет централизации и унификации функций кадрового учета и начисления заработной платы, а также оптимизации затрат.

Новая единая система с одной базой данных объединила пять подразделений компании и снизила количество форм отчетности в 20 раз — с 2 000 до 100 единиц, а формирование отчетности теперь происходит без использования Excel. Также в рамках проекта созданы личный кабинет сотрудника с кадровой информацией и единый справочник выплат и компенсаций.

«Реинжиниринг HR-процессов компании — еще один этап реализации клиентоцентричной трансформации группы ЧТПЗ на базе цифровых технологий. Создание и внедрение единой автоматизированной системы управления персоналом повысило эффективность HR-процессов и сделало их более прозрачными, оперативными и качественными», — отметила директор по организационному развитию и персоналу группы ЧТПЗ Оксана Назарова.

«Автоматизация и трансформация кадровых процессов даст группе ЧТПЗ дополнительные конкурентные преимущества и укрепит позиции в отрасли. Успешная реализация совместного проекта — результат слаженной работы проектных команд как со стороны нашей компании, так и со стороны группы ЧТПЗ», — сказал партнер Molga Consulting Максим Родионов.

Клиентоцентричная трансформация группы ЧТПЗ на базе цифровых технологий, которая стартовала в 2018 году, включает ряд проектов по реинжинирингу и оптимизации бизнес-процессов в области управления персоналом, подготовки консолидированной отчетности, документооборота и других направлений.



Другие материалы рубрики

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России

В России появилось первое производство гибкой электроники

В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»

В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей

Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»

Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках