Создано приложение для защиты клавиатуры ПК от нажатий пробегающим котом. Кошкам нельзя в ИТ. Видео

Разработчик создал утилиту CatLock для предотвращения случайного ввода с клавиатуры лапками кошки или другого животного, решившего пробежаться по клавиатуре или прилечь на ней. Утилита максимально простая и надежная – она блокирует клавиатуру, и снять ограничение можно только кликом мышки по экрану.

Защита от кота

Разработана программа CatLock для компьютеров и ноутбуков, созданная для защиты от случайных нажатий на клавиши домашними животными. Разработчик утилиты, программист Ричи Хауэлл (Richie Howell), также известный под псевдонимом Rawmeniscus, выложил ее на GitHub в открытом доступе и с открытым же исходным кодом. Программа распространяется на бесплатной основе в соответствии с лицензией GNU GPL 3.0.

Rawmeniscus намеренно не стал усложнять свое детище и сделал его предельно простым в управлении. Если кошка или другое животное решат пробежать по клавиатуре или улечься на ней, владельцу ПК нужно будет лишь успеть зажать комбинацию Ctrl+L прежде, чем питомец начнет нажимать на клавиши своими лапками или телом.

Как все устроено

Скачать приложение можно с GitHub или с официального сайта проекта – catlock.app. «Весит» оно довольно много, с учетом наличия столь небольшого набора функций – почти 20 МБ. При этом CatLock не умеет работать «из коробки», то есть нельзя просто скачать программу – нужно установить ее. «Портативной» версии CatLock у автора пока нет.

Catherine Heath / Unsplash Защитить клавиатуру от кошек можно лишь виртуально

Если для блокировки клавиатуры в CatLock используется сочетание Ctrl+L, то для снятия блокировки клавиатура уже не потребуется. Пользователю понадобится мышка, тачпад или, на крайний случай, сенсорный дисплей, чтобы кликнуть экрану.

Такой способ деактивации программы автор выбрал не случайно. Едва ли кошка догадается кликнуть по экрану, чтобы затем нажимать клавиши в произвольном порядке.

CatLock имеет минимальный набор настроек. Программа позволяет сделать участок экрана, по которому нужно кликать, менее или более прозрачным, а также включать и выключать экранные уведомления в правом нижнем углу экрана, когда клавиатура заблокирована.

CNews Настроек в программе - минимум

Также во время работы CatLock доступны некоторые сочетания клавиш Windows, в частности, Ctrl+Alt+Del. Сделано это на случай, если с операционной системой что-то случится, пока клавиатура заблокирована.

Молниеносная разработка

CatLock, в отличие от большинства бесплатных проектов с открытым кодом, развивается очень быстро. Судя по профилю Rawmeniscus на GitHub, работа над этой программой началась в самом конце весны 2024 г.

CatLock в действии

24 мая 2024 г. Rawmeniscus опубликовал очень раннюю версию CatLock с индексом 0.0.1. Спустя ровно месяц свет увидел первый стабильный релиз 1.0.0.

Утилита написана на Python – самом популярном языке программирования в мире. Таковым его делает низкий порог входа – он очень прост в освоении в сравнении с Java, семейством С и подавляющим большинством других языков.

Фанаты Apple и Linux идут мимо

Свое творение Rawmeniscus адресовал исключительно пользователям компьютеров на базе операционной системы Windows. Версии CatLock под Linux или macOS не существовало на момент публикации материала.

Richie Howell «Полевые» испытания пройдены

Объясняется это в данном случае тем, что при разработке программы Rawmeniscus задействовал бесплатную библиотеку Keyboard для Python, авторы которой реализовали ее полную поддержку только под Windows. Не исключено, что со временем Rawmeniscus все же выпустит CatLock для других настольных систем, хотя это может потребовать внесения масштабных изменений в код.

Впрочем, шанс запустить CatLock на Linux все же имеется благодаря среде исполнения Wine для запуска Windows-программ. А на MacBook можно легально установить Windows – Apple не запрещает пользователям делать это.