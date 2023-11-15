Bloody представил новую модификацию игровой механической клавиатуры B975P

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую версию игровой механической клавиатуры B975P. Главное отличие обновленной модели от предыдущей – использование кейкапов Pudding. Модель выделяется высокой скоростью отклика и прочностью деталей. Клавиатура поставляется в черном цвете с яркой подсветкой RGB. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

B975P содержит 104 клавиши, в том числе восемь функциональных. В клавиатуре используются оранжевые свитчи, применяющие инновационную технологию Light Strike Libra. Поперечный стабилизатор обеспечивает последовательное нажатие клавиш, а оптическое детектирование сокращает скорость отклика до 0,2 миллисекунды, точку срабатывания – до 1,5 мм. Частота опроса составляет 1000 Гц. Нулевое запаздывание станет залогом безоговорочной победы в любой игре.

B975P

Кнопка «Пробел» усилена двойными винтами, пружинами и компенсирующей планкой для большей прочности. Технология Long Lasting создает приятный звук при печати, который не исчезнет даже через несколько месяцев активного использования. Система влагозащиты использует дренажные каналы и отверстия, они обеспечивают эффективное вытекание воды, в то время как нанопокрытие печатной платы защищает внутренние детали от коррозии. Ресурс клавиатуры – до 100 млн нажатий.

В клавиатуре стоят особые кейкапы Pudding. Верхняя часть в них черная, в то время как нижняя – полупрозрачная, матово-белая. Она просвечивается RGB подсветкой.

RGB подсветка имеет три режима и поддерживает до 16,8 млн цветовых вариантов. Шесть типов подсветки доступно по умолчанию: для переключения используется сочетание клавиш «Fn» + «F12». Яркость регулируется клавишами «Fn» + «^ / v». Любимые эффекты можно сохранять с помощью сочетания «Fn» + 0 ~ 9 и делиться ими с друзьями.

Габариты клавиатуры составляют 448x136x37 мм, вес – 963 г. Благодаря эргономичной подставке под запястье рука не устает даже во время самых долгих матчей. В комплекте идет 1,8-метровый кабель, длина которого позволяет легко расположить клавиатуру в любом сетапе, а также дополнительная подставка под запястье красного цвета.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 году в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.