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Новые клавиатуры A4Tech Fstyler FBX53C, FBX55C и FBX70C

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры из серии Fstyler. Модели FBX53C, FBX55C и FBX70C могут подключать до четырех устройств одновременно и переключаются между ОС Windows и Mac. Главное различие новинок – в количестве клавиш и дизайне корпуса. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

У FBX53C – 84 клавиши, отсутствие цифрового блока помогает сэкономить пространство на рабочем столе. Поделенная на две зоны FBX70C получила 99 клавиш, и также отличается компактным размером. У FBX55C предусмотрено 110 клавиш, включая шесть функциональных. Они обеспечивают доступ к приложению Office, Al Copilot, параметрам скриншота, символам эмодзи, позволяют скрыть приложение и заблокировать компьютер.

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Merlion
Новые клавиатуры A4Tech Fstyler FBX53C, FBX55C и FBX70C

Ножничный механизм – с глубиной нажатия 2 мм. Модели обеспечивают точное и быстрое введение любых объемов текстовой информации, минимизируя вероятность случайных нажатий и опечаток. Переключатели – мембранные. Доступ к мультимедийным и интернет-функциям у всех новинок осуществляется за счет комбинации FN + F1-F12.

Поддерживается два режима беспроводного соединения: через Bluetooth 5.1 и по радиосвязи 2,4 ГГц. Возможно подключить сразу до четырех устройств одновременно: три через Bluetooth и одно через 2,4 ГГц. Рабочая дистанция – до 10 метров. Устройства совместимы с операционными системами Windows/Mac и позволяют быстро сменить раскладку с одной ОС на другую.

Противоскользящие накладки предотвращают лишние перемещения и вибрацию корпуса. У FBX53C также имеются регулируемые ножки, клавиатура устанавливается под углом 5° или 8°. У FBX70C предусмотрена встроенная подставка, которая надежно фиксирует небольшие устройства под комфортным для чтения углом.

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Техника

За функционирование без подзарядки отвечает литиевый аккумулятор на 300 мАч. Подзаряжаются модели через порт Type-C, также в комплекте идет специальный адаптер USB-A - USB-C, расширяющий количество устройств, доступных для подключения.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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