BFS выбрала ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты бизнеса

BFS (ООО «Банковские и Финансовые Системы») использует продукты российского разработчика «СёрчИнформ» для защиты бизнеса от внутренних угроз. Сотрудничество компаний началось в апреле 2025 года. Сейчас в BFS развернуты DLP-система «СёрчИнформ КИБ» и DCAP-система «СёрчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщил представитель компании «СёрчИнформ».

На первом этапе в BFS начали использовать «СёрчИнформ КИБ». Решение помогает контролировать внутренние документы, предотвращать утечки информации и выявлять нарушения политик безопасности.

«DLP показала эффективность сразу. После внедрения мы зафиксировали несколько ИБ-нарушений. У нас строгие внутренние политики безопасности – вся чувствительная информация должна находиться в специальном файловом хранилище. С помощью КИБ мы пресекли попытку сохранить конфиденциальные данные на флешку. В этом помог модуль DeviceController в «СёрчИнформ КИБ». Он защищает и блокирует информацию, записываемую на внешние носители», – сказал Сергей Есин, заместитель генерального директора по безопасности BFS.

В BFS отмечают, что КИБ удобен в работе и имеет понятный интерфейс. Панель поиска, отчеты, карточки пользователя с детальной информацией позволяют службе безопасности вовремя пресекать нарушения и выявлять потенциальные угрозы.

Контролировать критичные данные в компании BFS помогает «СёрчИнформ FileAuditor». DCAP-решение позволяет систематизировать работу в файловой системе, контролировать права доступа к информации и блокировать нежелательные действия с документами через любое приложение.

«Мы предоставляем нашим заказчикам комплекс продуктов, которые легко интегрируются друг с другом. Это упрощает настройку ИБ-систем. Например, для активации модуля FileAuditor не придется дополнительно устанавливать агентское и серверное ПО. Достаточно обновить систему и включить новую опцию, – отметил Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СёрчИнформ». – Мы также постоянно совершенствуем наши продукты по запросам клиентов. Например, недавно внедрили в КИБ и FileAuditor нейросеть для классификации изображений. Она помогает безошибочно выявлять случаи, когда сотрудник пересылает скан паспорта или сохраняет фото банковской карты. Это упрощает работу ИБ-специалиста и избавляет от рутины».

В рамках развития ИБ-инфраструктуры в планах BFS увеличить объем внедрения DLP-системы «СёрчИнформ КИБ» и развернуть «СёрчИнформ SIEM» – систему мониторинга и управления событиями информационной безопасности.