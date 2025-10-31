Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«СерчИнформ FileAuditor» контролирует распределение прав доступа к данным в Microsoft 365

«СерчИнформ» расширяет возможности контроля для корпоративных облачных сред. Функционал DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» пополнился детализированным аудитом операций с общими файлами и папками в Microsoft 365. Это усиливает защиту данных и предоставляет ИБ-специалистам полную видимость всех действий с документами, к которым есть общий доступ. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Ранее в рамках интеграции с сервисами Microsoft 365 «СерчИнформ FileAuditor» обеспечил сканирование информации из пользовательских аккаунтов, аудит почтового сервера и файловых хранилищ таких сервисов, как MS Teams и SharePoint. Обновление расширяет эти возможности, добавляет глубокую аналитику действий с файлами в общем доступе — одного из ключевых сценариев работы корпоративной экосистемы в современных компаниях. Теперь в результатах поиска и отчетах FileAuditor отображается подробный перечень файловых операций из журналов Microsoft 365.

«Бизнес-процессы строятся вокруг онлайн-сервисов, и совместная работа с файлами в Microsoft 365 – его неотъемлемая часть. Обновление дает ИБ-специалистам точный инструмент для контроля этой активности. Теперь FileAuditor показывает факт доступа к файлу и реконструирует его историю: кто, когда и кому предоставлял права, и нет ли в этой цепочке подозрительных событий», – сказал заместитель генерального директора по инновационным технологиям «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

Система показывает базовые операции с файлами (создание, чтение, удаление) и все действия с настройками общего доступа: выдача прав, добавление или удаление пользователей. Это дает исчерпывающую картину жизненного цикла документа в корпоративной среде и помогает предотвращать компрометацию данных через легитимные механизмы совместной работы.

Расширение интеграции с Microsoft 365 — часть стратегии «СерчИнформ» по поддержке актуальных бизнес-платформ. Компания последовательно развивает совместимость продуктов с VK Workspace, «Яндекс 360» и другими решениями, реализуя запросы клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/