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КНГК Кубанская Нефтегазовая Компания

СОБЫТИЯ

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24.03.2026 «Т-Технологии» открыла новый офис ИТ-хаба в Краснодаре 1
06.06.2017 DLP-система от «СёрчИнформ» защищает данные «Кубанской нефтегазовой компании» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

КНГК и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
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CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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