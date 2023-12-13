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Вредоносные домены в Рунете блокируются с рекордной скоростью

Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил о том, что по итогам ноября борьба с вредоносными доменами в Рунете достигла нового уровня: среднее время реагирования в проекте «Доменный патруль» снизилось до рекордных 11,4 часа.

«Доменный патруль» – проект Координационного центра, направленный на выявление и блокировку вредоносных доменов в зонах .RU и .РФ и защиту пользователей от мошеннических ресурсов . По итогам 11 месяцев работы в информационной системе «Доменный патруль» были задействованы 10 компетентных организаций и 31 регистратор. Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Компетентные организации предоставляют Координационному центру и аккредитованным регистраторам информацию о ресурсах с противоправным контентом, случаях фишинга, несанкционированного доступа к информационным системам и распространения вредоносных программ с использованием доменов. И на основании их обращений регистраторы вправе прекратить делегирование вредоносных доменов.

Как рассказал руководитель проектов Координационного центра Евгений Панков, за 11 месяцев 2023 г. было направлено 49 768 обращений, по итогам рассмотрения которых заблокирован 48 761 вредоносный домен. А всего за время работы проекта регистраторами было обработано более 80 тыс. запросов.

«Благодаря слаженной работе всех участников и последовательным доработкам информационной системы проекта «Доменный патруль», среднее время реагирования (с момента обращения до блокировки вредоносного домена) в российских зонах снижается. Так, в 2022 г. оно составляло 23,2 часа, а за период с мая по ноябрь включительно среднее время реагирования составляло примерно 20 часов. И это не только лучший показатель за все время работы проекта, но и один из лучших показателей в мире. В конце прошлого года и в начале 2023 г. из-за кратного роста фишинга мы столкнулись с определенными сложностями, которые сказались также и на работе информационной системы. Но благодаря доработкам мы добились положительного результата, который теперь дает о себе знать», - добавил он.

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Координационный центр доменов .RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.

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