Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года

Бывший сотрудник хабаровского филиала «Вымпелкома» Илья Дзиневский получил 3,5 года условно за незаконную продажу персональных данных абонентов «Вымпелкома». Среди пострадавших был и корреспондент CNews Игорь Королев, у которого таким образом украли телефонный номер. В чьих интересах действовал Дзиневский, не установлено.

Приговор бывшему сотруднику «Вымпелкома»

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор бывшему сотруднику местного филиала телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Илье Дзиневскому, обвиняемом в незаконной продаже персональных данных персональных данных клиентов оператора. Информация о факте вынесения приговора размещена на сайте суда.

Сам текст приговора на сайте суд отсутствует. Собеседник CNews, знакомый с материалами дела, сообщил, что Дзиневский получил 3,5 года условно с отсрочкой исполнения наказания на 3,5 года. Пресс-службе «Вымпелкома» к моменту публикации этого материала не предоставила комментарий по данному вопросу.

Как продавали персональные данные абонентов «Билайна»

Дзиневский был задержан в 2021 г. Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении CNews, он продал персональные данные более чем 70 абонентов «Вымпелкома», в основном жителей Москвы.

Фото: © BrianAJackson / Фотобанк Фотодженика Бывший сотрудник хабаровского филиала «Вымпелкома» Илья Дзиневский получил 3,5 года условно за продажу персональных данных абонентов

Данные Илья Дзиневский передавал неустановленным лицам посредством Telegram. Следствие не смогло выяснить, кто эти люди.

Среди пострадавших был бизнесмен, на которого после кражи его персональных данных было совершено покушение.

Как украли номер журналиста CNews

Одним из пострадавших был журналист CNews Игорь Королев. В 2020 г. злоумышленники, получив от Дзиневского данные о зарегистрированном на Королева телефонном номере, получили с использованием подставного лица и фальшивой справке о потере паспорта в офисе «Вымпелкома» SIM-карту с номером, которым пользовался Королев.

После этого SIM-карта Королева перестала работать, а новая SIM-карта с его номером оказалась у злоумышленников. Злоумышленники попытались перехватить доступ к аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах, которые были зарегистрированы на данный номер. В числе прочих был перехвачен аккаунт Королева в социальной сети «Вконтакте», доступ к которому удалось восстановить только через несколько месяцев.

Вадим Глущенко, Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации: Странам пора отстаивать свой цифровой суверенитет Интернет

Интересно, столичные правоохранительные органы не заинтересовались данным происшествием. Районные УВД отказали в возбуждении уголовного дела без объяснения причин. Районная прокуратура согласилась с данным решением. Через год прокуратура соответствующего округа Москвы отменила данное решение, после чего районная прокуратура признала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела. О дальнейшем ходе расследования Королеву не сообщалось.

Почему этим делом заинтересовался Следственный комитет

В то же время в Хабаровском крае расследованием действий Дзиневского занялся Следственный комитет (СК). Интерес данного ведомства к этой ситуации связан с тем, что с начала 2018 г. в Уголовном кодексе (УК) России появилась новая статья: 274.1 – «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Поскольку сотовые операторы отнесены к субъектам критической информационной инфраструктуры, действия Дзиневского попали под эту статью.

Кроме того, бывшего сотрудника «Вымпелкома» осудили по следующегим статьям УК: нарушение тайны переписки и телефонных переговоров с использованием служебного положения (ст. 138 ч. 2), нарушением правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274) и неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ст. 273 ч. 3). По совокупности Илье Дзиневскому грозило до восьми лет лишения свободы.