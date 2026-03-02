Разделы

Наливайко Игорь


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей 1
04.07.2007 В СМАРТС избран председатель совета директоров 1
20.03.2007 "Евросеть" создает виртуального оператора 1
01.08.2006 Руководство СМАРТС не поддерживает плату за соединение 1
24.07.2006 В СМАРТС произошли кадровые перестановки 1
21.07.2006 В СМАРТС появился замгендиректора по внешним связям 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Наливайко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 528 5
Евросеть 1417 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22081 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 807 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 684 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 1
Антонов Вячеслав 3 2
Абрамов Сергей 75 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Гирев Андрей 77 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Гиреев Андрей 12 1
Силяков Денис 3 1
Рейман Леонид 1059 1
Рунтов Максим 1 1
Хусаинов Михаил 2 1
Палаткина Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159045 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1462 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2955 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2729 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6805 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55270 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 770 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5357 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17501 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 3
