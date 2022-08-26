«Мегафон» обеспечил связью основные туристические маршруты Камчатки

«Мегафон» обеспечил связью основные туристические маршруты Камчатки. Оператор подготовил сеть на полуострове к потоку туристов со всей России к наступающему зимнему сезону. Ежегодно Камчатку посещают около 250 тыс. путешественников и теперь им доступны скоростной мобильный интернет и голосовая связь «Мегафона» в главных популярных местах отдыха и на пеших туристических маршрутах.

«Мегафон» расширил и модернизировал сеть в курортных поселках, знаменитых своими лечебными термальными и минеральными источниками – Паратунке, Термальном и Малках. Теперь жители и гости Камчатки, живущие на базах отдыха и в отелях геотермальной зоны, обеспечены скоростным мобильным интернетом 4G и качественной голосовой связью, в том числе по технологии с мгновенным дозвоном и чистым звуком VoLTE.

Стабильной сетью «Мегафона» покрыты и основные популярные пешеходные и туристические маршруты Камчатского края. Среди них – подножье Авачинского вулкана и Голубые озера – востребованные направления для трекинга и джип-туров, а также незамерзающая Авачинская бухта, привлекающая любителей морских прогулок, рыбалки, SAP-серфинга. На нескольких уникальных природных объектах, например, у Вилючинского вулкана, мини-долине гейзеров и на Мутновской геотермальной станции доступна голосовая связь только «Мегафона».

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«С каждым годом удивительная природа Камчатки привлекает все больше путешественников из различных регионов России. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь – ее важнейшая составляющая. Поэтому «Мегафон» продолжает расширять покрытие, увеличивать скорость интернета и внедрять новые технологии голоса в регионе, чтобы наши абоненты оставались на связи даже в отпуске, где бы они его не проводили – в горах, в дороге на вулканах или на spa-курорте», – сказала Анна Белкина, директор Камчатского отделения «Мегафона».