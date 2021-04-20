«Диасофт» завершила проект по внедрению конструктора отчетов и печатных форм для СК «Согласие»

«Диасофт» и СК «Согласие» сообщили о завершении проекта по внедрению специализированного решения «Конструктор отчетных форм», разработанного на платформе развития бизнеса Insurance Solutions. Решение позволит страховщику без привлечения вендора формировать отчеты и другие документы любой сложности и назначения, среди которых договоры с автоматической выгрузкой информации об участниках соглашения, гарантийные и официальные письма, коммерческие предложения, полисы, памятки и бланки строгой отчетности.

Страховая компания «Согласие» проводит оптимизацию ресурсов с целью ускорения внутренних процессов. Универсальный механизм программного продукта поможет специалистам компании самостоятельно конструировать печатные формы в различных форматах (Word, Excel, PDF) на основе информации, полученной из разных источников.

«Сегодня как никогда важна скорость обслуживания клиентов. Страховой рынок не исключение. Конструктор отчетов и документов позволит «Согласию» ускорить внутренние процессы компании, что высвободит время и ресурсы на решение первоочередных задач современного, развивающегося бизнеса. Это такие задачи, как усовершенствование сервиса обслуживания клиентов, а также развитие страховых продуктов и услуг», – сказал Максим Шельпяков, директор департамента «Страхование» компании «Диасофт».

Для внедрения и передачи решения в промышленную эксплуатацию проектной команде «Диасофт» понадобилось три месяца. Высокопроизводительный инструмент позволит значительно облегчить работу пользователей и сократить затраты на формирование отчетов одной из ведущих страховых компаний России.

Конструктор отчетов и печатных форм актуален для организаций, использующих решения компании «Диасофт» на платформе развития бизнеса Insurance Solutions (ранее – система Diasoft Insurance). Решения созданы в открытой архитектуре и могут быть легко интегрированы в любой ИТ-ландшафт. Инструменты и технологии, заложенные в основу платформы Insurance Solutions, позволят унифицировать разработку прикладных решений, оптимизировать расходы на поддержку и развитие информационной системы, обеспечивающей возможности для цифровизации страхового бизнеса.