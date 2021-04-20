Спецпроекты

«Диасофт» завершила проект по внедрению конструктора отчетов и печатных форм для СК «Согласие»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Диасофт» и СК «Согласие» сообщили о завершении проекта по внедрению специализированного решения «Конструктор отчетных форм», разработанного на платформе развития бизнеса Insurance Solutions. Решение позволит страховщику без привлечения вендора формировать отчеты и другие документы любой сложности и назначения, среди которых договоры с автоматической выгрузкой информации об участниках соглашения, гарантийные и официальные письма, коммерческие предложения, полисы, памятки и бланки строгой отчетности.

Страховая компания «Согласие» проводит оптимизацию ресурсов с целью ускорения внутренних процессов. Универсальный механизм программного продукта поможет специалистам компании самостоятельно конструировать печатные формы в различных форматах (Word, Excel, PDF) на основе информации, полученной из разных источников.

«Сегодня как никогда важна скорость обслуживания клиентов. Страховой рынок не исключение. Конструктор отчетов и документов позволит «Согласию» ускорить внутренние процессы компании, что высвободит время и ресурсы на решение первоочередных задач современного, развивающегося бизнеса. Это такие задачи, как усовершенствование сервиса обслуживания клиентов, а также развитие страховых продуктов и услуг», – сказал Максим Шельпяков, директор департамента «Страхование» компании «Диасофт».

Для внедрения и передачи решения в промышленную эксплуатацию проектной команде «Диасофт» понадобилось три месяца. Высокопроизводительный инструмент позволит значительно облегчить работу пользователей и сократить затраты на формирование отчетов одной из ведущих страховых компаний России.

Конструктор отчетов и печатных форм актуален для организаций, использующих решения компании «Диасофт» на платформе развития бизнеса Insurance Solutions (ранее – система Diasoft Insurance). Решения созданы в открытой архитектуре и могут быть легко интегрированы в любой ИТ-ландшафт. Инструменты и технологии, заложенные в основу платформы Insurance Solutions, позволят унифицировать разработку прикладных решений, оптимизировать расходы на поддержку и развитие информационной системы, обеспечивающей возможности для цифровизации страхового бизнеса.

Другие материалы рубрики

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Техноблог

Опасно ли пользоваться смартфоном в грозу?

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных