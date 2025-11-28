СК «Согласие» и «Синтегро консалтинг» приручили МСФО 17 и ускорили сборку отчетности в 6 раз

СК «Согласие» и «Синтегро консалтинг» приручили МСФО 17 и ускорили сборку отчетности в шесть раз. На старте работ расчет реестров, формирование проводок и подготовка отчетности занимали 24 ч. Команды страховщика и разработчика создали типовую методологию расчетов по общей модели, перегруппировали данные больших реестров (4 млн строк) и оптимизировали код программы. Теперь весь цикл подготовки отчетности занимает 4 ч. Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

Не «с нуля»: команда страховщика готовилась к проекту

СК «Согласие» вошла в проект с прототипами расчетов по каждой группе договоров страхования, командой актуариев и бухгалтеров и отдельным хранилищем данных.

Предварительная подготовка ускорила проект и улучшила методологию расчетов и формирования проводок. Пользователи проверяли результаты и, если возникали сомнения в корректности, вендор сверял алгоритм расчета в программе с прототипами или картами проводок или вносил изменения. Результат —типовая методология расчетов по общей модели, которая доступна всем клиентам «Синтегро консалтинг».

Анастасия Гришутина, главный аналитик направления МСФО 17 «Синтегро консалтинг» отмечает, что команда СК «Согласие» внесла большой вклад в части методологии расчетов. Фактически, это была совместная работа двух команд. Такой подход помогает создавать программы, которые соответствуют требованиям и регулятора, и пользователя.

Калькулятор МСФО 17 «забирает» данные из хранилища. В хранилище — данные учетных систем и актуарных расчетов.

Качество данных и скорость работы улучшали вместе

У большинства страховых компаний при переходе на МСФО 17 были трудности с полнотой и качеством данных в учетных системах. Например, дата признания договора больше, чем дата признания ответственности. Такие несоответствия влияют на результаты расчетов, и исправлять исходные данные нужно на стороне страховой компании.

При загрузке данных за I квартал 2025 команды обнаружили, что реестр в четыре млн строк программа обрабатывала шесть часов вместо целевых двух. В результате подбора технической базы, перегруппировки данных в реестре и оптимизации кода время обработки сократили до планового.

Первая отчетность: успеть вовремя

В период первой отчетности столкнулись с нехваткой времени на устранение проблем. Они возникали с обеих сторон. Точечные, в расчетах программы на каждую отчетную дату – со стороны вендора. Полнота и качество данных – со стороны страховой компании.

Ольга Фурсова, главный бухгалтер СК «Согласие»: «Калькулятор МСФО 17 оправдал ожидания. Стоит отметить отзывчивость, эффективность и стрессоустойчивость команды «Синтегро консалтинг» в рамках сжатых сроков. Общение помогло быстро устранить проблемы и компенсировать отставание от запланированного графика подготовки отчетности».

Итоги: переход на новые стандарты вовремя с удобным и простым решением

Пользователи о Калькуляторе МСФО 17: «Все необходимые операции с данными: загрузка/выгрузка, просмотр, обработка, настройка фильтров, отбора – доступны и понятны пользователям, особенно тем, кто уже работал с приложениями на платформе «1С». Визуализация промежуточных вычислений и используемых параметров для анализа полученных результатов - огромный плюс. Наша компания плавно перешла на МСФО 17 и сформировала первую квартальную отчетность с новыми показателями вовремя благодаря использованию Калькулятора МСФО 17 и поддержке коллег».

Планы: подключать новые инструменты для отчетности

СК «Согласие» также начала работать в Фабрике XBRL «Синтегро консалтинг». На данном этапе в программе только проверяют сформированный в Калькуляторе пакет XBRL-отчётности, но использование функционала будет расти.

«Ввиду того, что до 2025 г. мы не формировали отчетность по стандартам МСФО 17, сложно оценить изменения во внутренних процессах. На опыте дальнейшего использования и введения в эксплуатацию других продуктов разработчика, дадим подробную обратную связь», — сказали в СК «Согласие».

Калькулятор МСФО 17 предназначен для расчета показателей по МСФО 17, формирования проводок по страховым активам и обязательствам, формирования примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности по страховой деятельности.